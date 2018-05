Steinheim Offene Jugendarbeit in Steinheim wird ausgeweitet

Steinheim / Carolin Wöhrle

Die Gemeinde und der Verein zur Förderung der Jugend- und Erwachsenenarbeit haben eine Kooperationsvereinbarung geschlossen.

Eine enge Zusammenarbeit zwischen dem Verein für Jugend- und Erwachsenenarbeit in der evangelischen Kirchengemeinde und der Gemeinde Steinheim ist nichts Neues. Auch nicht, dass die Gemeinde den Verein finanziell unterstützt.

Die Vereinbarung, die aber jetzt geschlossen wurde, geht nochmal einen großen Schritt weiter. Grund dafür ist auch, dass der Landkreis Heidenheim derzeit die hauptamtlich organisierte offene Kinder- und Jugendarbeit mit Personalkostenzuschüssen unterstützt. Voraussetzung hierfür ist allerdings eine Vereinbarung zwischen den einzelnen Kommunen und den jeweiligen Trägern der Jugendarbeit.

Wer in Steinheim an Jugendarbeit denkt, denkt zunächst einmal an Susanne Klotz. Sie ist Jugendreferentin der evangelischen Kirchengemeinde und engagiert sich seit Jahren in diesem Bereich. „Contact“ heißt in Steinheim das Programm für die offene Jugendarbeit. Wie dieses bislang läuft und wie es sich durch die Vereinbarung mit der Gemeinde weiterentwickeln soll, das stellte Susanne Klotz jetzt den Gemeinderäten vor.

Mehr Öffnungstage, mehr Angebote

Bislang war das Gemeindehaus an einem Abend in der Woche von 18 bis 21 Uhr geöffnet – für alle Altersklassen. Gemeinsam wurde gekocht und gegessen. Hinzu kam ein wöchentlich wechselndes Programm, das die Jugendlichen wahrnehmen konnten oder auch nicht.

Etwa 30 Jugendliche, so Klotz, sind mehr oder weniger regelmäßig dort. Das Problem bei nur einem Abend pro Woche: „Wenn die 14- bis 16-Jährigen beispielsweise kommen, dann gehen die 18-Jährigen und die Jüngeren haben keinen Platz mehr.“

Die Lösung deshalb: Mehr Angebote für die unterschiedlichen Altersgruppen. Künftig soll das Gemeindehaus an fünf Tagen in der Woche für ein paar Stunden für die Jugendlichen geöffnet sein – mittwochs, freitags und samstags immer abends. Dienstags und donnerstags können sie ihre Mittagspause von 12 bis 14 Uhr dort verbringen.

Wenngleich die Jugendarbeit in Steinheim in diesem Fall unter dem Dach der evangelischen Kirchengemeinde stattfindet, legen Klotz und der Vereinsvorsitzende Jochen Grünwald Wert auf eine interkulturelle Jugendarbeit: „Jugendliche aller Konfessionen und Nicht-Konfessionen sollen eine Anlaufstelle haben“, erklärt Susanne Klotz.

Gemeinde trägt Personalkosten

Die Gemeinde soll nun künftig die Personalkosten für ein bis zwei Fachkräfte und einen FSJler übernehmen. Diese Personalkosten werden sich im Jahr 2019 auf 35 367 Euro summieren und werden, sofern der bereits gestellte Antrag der Gemeinde beim Landratsamt durchgeht, mit 50 Prozent bezuschusst.

Finanziell heißt das für die Kommune: Ihr Beitrag für die offene Jugendarbeit erhöht sich von bislang 5000 Euro Jahr auf künftig rund 18 000 Euro jährlich. Für Gemeinderat Gottlieb Braun (FWV) zwar eine beachtliche Steigerung, aber: „Wenn wir es dadurch schaffen, dass auch nur ein Jugendlicher nicht auf die schiefe Bahn gerät, dann ist das eine lohnende Investition.“

Damit dürfte er Susanne Klotz aus dem Herzen gesprochen haben, die erklärte, dass durchaus auch schwer erziehbare Jugendliche und solche aus schwierigen Familienverhältnissen eine Anlaufstelle bei „Contact“ suchen und finden. Diese Jugendlichen wiederum kommen dadurch in Kontakt mit Gleichaltrigen, die keine speziellen Probleme haben, sondern einfach ganz zwanglos Zeit miteinander verbringen wollen.

Und noch einen positiven Effekt kann Klotz ausmachen: „Viele der Jugendlichen, die zu uns kommen, lernen Verantwortung zu übernehmen und sind später beispielsweise bei Freizeiten als Betreuer aktiv.“

Jugendliche sollen Kontakt zum Gemeinderat finden

Die Gemeinden in Baden-Württemberg sind mittlerweile rechtlich dazu verpflichtet, die Jugendlichen vor Ort in die Kommunalpolitik miteinzubeziehen. In Steinheim soll dies zukünftig über die offene Jugendarbeit Contact geschehen. Die Idee: Die Jugend soll nicht bei irgendwelchen Kongressen oder Werkstätten zur Beteiligung animiert werden, sondern zunächst ganz zwanglos Kontakt zu den Kommunalpolitikern finden.

Möglichkeiten wären laut Jugendreferentin Susanne Klotz zunächst ganz zwanglose Grill- oder Casino-Abende mit den Steinheimer Gemeinderäten, bei denen die Jugendlichen ihre Fragen stellen und ihre Ideen vorbringen können.