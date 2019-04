Manuel Flach erzählt die Odyssee dramaturgisch für Kinder.

Manuel Flach spielt die Geschichte des Odysseus für Kinder ab acht Jahren am Sonntag, 5. Mai, um 15 Uhr im Alten Rathaus in Aalen. Der Junge Rico hat am Bahnhof einem alten Mann eine Geschichte abgelauscht – die Odyssee. Er erzählt und spielt mit Fantasie und wird zusammen mit dem Publikum Zeuge der aufregenden Irrfahrt. Regie führte Winfried Tobias. Für Dramaturgie und Ausstattung sind Anne Klöcker und Ariane Scherpf verantwortlich.