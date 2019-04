Leserbrief zum Artikel „Forscher – Elektroauto als Klimasünder?“ vom 18. April 2019

Wer sich die Mühe macht, die im Internet zugängliche Studie zu lesen, dem fallen schwere sachliche und methodische Fehler darin auf. Selbst die sonst eher konservativ-kritische Plattform „Focus-Online“ veröffentlichte sogleich am 19. April einen Artikel, der die schlimmsten Fehler in der Ifo-Studie benennt:

1. Die Autoren behaupten, sie hätten die CO2-Emissionen der beiden Fahrzeuge nach den NEFZ-Angaben der Hersteller verglichen. Das ist nur die halbe Wahrheit. Beim Dieselfahrzeug stammen ihre (niedrigen) NEFZ-Angaben aus älteren Unterlagen des Herstellers. Das E-Fahrzeug (Tesla Model 3) ist aber neu, dafür existieren gar keine Angaben nach NEFZ, sondern nur solche (höhere) nach dem strengeren Messzyklus WLTP: Ein oberfauler Äpfel-Birnen-Vergleich zu Lasten des E-Fahrzeugs.

2. Für die Umweltbelastung bei der Akkuherstellung (Rohstoffe und CO2) berufen sich die Ifo-Autoren auf eine ältere schwedische Studie, deren kapitale Fehler längst in aller Klarheit aufgedeckt sind. Außerdem beruht die Studie auf Daten einer Heidelberger Sammelstudie aus dem Jahr 2011, die auf dem Kenntnisstand von 2010 verfasst worden war. Die Datenbasis der vorgelegten Berechnungen ist zum einen erwiesenermaßen falsch, zum andern reichlich veraltet. Die Akkutechnologie entwickelt sich in hohem Tempo weiter, mit alten Daten lassen sich nur falsche Ergebnisse errechnen.

Zudem werden die Akkus für alle Tesla-Fahrzeuge in der „Gigafactory 1“ in USA nach Herstellerangaben mit erneuerbarem PV- und Windstrom hergestellt. Die Autoren legen aber den ungünstigen deutschen Strommix mit viel Kohle für die Produktion dieser Akkus zu Grunde. Das ist komplett falsch.

3. Die Nutzungsdauer eines typischen Fahrzeugakkus beträgt im Auto min. acht Jahre und danach im stationären Gebrauch für Stromversorgung ca. 8-12 Jahre. Am Ende werden diese Akkus stofflich recycelt, ca. 90 Prozent des Materials sind wiederverwendbar. Auch hierzu werden in der Studie längst widerlegte Falschbehauptungen wiederholt. Die Umwelt- und CO2-Last der Herstellung solcher Akkus muss also auf eine mehr als doppelte Nutzungsdauer verteilt werden im Vergleich zu der Rechnung der Ifo-Autoren, und die Wiederverwendbarkeit des meisten Materials muss eingerechnet werden. Beides Fehlanzeige.

Man muss diese Studie als einen echten „Schmarrn“ bezeichnen. Die beteiligten Professoren haben ihre fachliche Glaubwürdigkeit in Sachen E-Mobilität gründlich vergeigt. Verhängnisvoll finde ich, dass sich die Autoren dezidiert an die Politik wenden mit Ratschlägen, die auf weitere Verzögerungen bei Klimaschutz, Energie- und Verkehrswende hinauslaufen. Ich befürchte, dass viele Politiker nicht die Informationsbasis haben, um den wissenschaftlichen Unfug sofort zu erkennen.

Von Qualitätsjournalismus erwarte ich allerdings, dass man solche Studien erst mal kritisch prüft, ehe man ihr Erscheinen öffentlich bekannt macht. Dazu muss man kein Ingenieur sein, die Studie ist allgemein verständlich formuliert und nur 50 Seiten lang.

Werner Glatzle, Königsbronn