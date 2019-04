Auf Hermaringens Durchgangsstraßen sollen nur noch 30 km/h erlaubt sein. Die endgültige Entscheidung trifft jedoch das Landratsamt.

Mit dem neuen Seniorenzentrum, der Wohnbebauung und dem Ärztehaus soll in Hermaringen ein neues Ortszentrum entstehen – und auch neue Lebensqualität. Da liegt der Gedanke nahe, den Verkehr auf den Durchgangsstraßen auszubremsen.

Wenn es nach den Gemeinderäten geht, würden sie die Karl-, Friedrich- und Heusteigstraße lieber heute als morgen auf Tempo 30 herunterstufen. Die Entscheidung liegt jedoch nicht in ihren Händen, das ist Sache der Straßenverkehrsbehörde des Landratsamtes. Deren Vertreter hörten sich die Argumente bereits bei einer Verkehrsschau Ende März an, verwiesen aber darauf, dass aufgrund der Gegebenheiten kein rechtlicher Anspruch auf eine Geschwindigkeitsreduzierung bestehe.

Doch die Verkehrsbehörde hat einen Entscheidungsspielraum und steht der Sache auch aufgeschlossen gegenüber. Voraussetzung sei ein schlüssiges städtebauliches Verkehrskonzept, für das der Gemeinderat in seiner letzten Sitzung den Auftrag an das Ingenieurbüro Brenner-Bernard für rund 8700 Euro vergab.

Das Büro hatte bereits im Auftrag der Gemeinde eine erste Verkehrsanalyse erstellt. Dabei wurden an verschiedenen Tagen im September und Oktober letzten Jahres die Zahlen der Fahrzeuge auf den drei großen Straßen erfasst. Das Ergebnis: bis zu rund 7500 Fahrzeuge sind hier täglich unterwegs. Die Spitzenzeiten sind morgens um 8 Uhr, aber noch viel deutlicher zwischen 17 und 18 Uhr, wie Ingenieur Robert Wenzel in der letzten Gemeinderatssitzung berichtete. Als besonders auffällig stufte Wenzel den hohen Anteil an Schwerlastverkehr ein: Üblich seien etwa zwei bis drei Prozent, in Hermaringen habe man vier bis sechs Prozent erfasst. Das sind rund 350 Lkw pro Tag, die durch den Ort donnern.

Das bestätige den Eindruck, den man bereits gehabt habe, stellte Hans-Dieter Diebold fest. Laut Auskunft des Steinbruchbetreibers würden lediglich 50 bis 100 Lkw täglich in alle Richtungen abfahren, das könne ja dann wohl nicht stimmen. Diebold bat darum, die geplante Geschwindigkeitsreduzierung möglichst weit zu fassen. Der Meinung war auch Stefan Czichon, ein mehrfacher Wechsel zwischen 50 und 30 km/h führe nur zu Unklarheiten und damit zu Verstößen. Wolfgang Nothelfer dagegen befürchtete, dass eine überzogene Forderung womöglich kontraproduktiv sein könnte und das Landratsamt das Ansinnen ablehnt.

Ingenieur Robert Wenzel warnte, dass die Akzeptanz von Geschwindigkeitslimits mit zunehmender Länge stark abnehme.

Hans Ott wollte wenigstens die Karlstraße möglichst weit auf Tempo 30 ausdehnen. Auf der schlecht ausgebauten Straße werde flott gefahren und das Risiko für Radfahrer sei hoch. Zudem münde viel Verkehr aus der Kirchstraße in die Karlstraße Richtung Gewerbegebiet. Diese Fahrzeuge seien aber bei der Zählung gar nicht erfasst worden.

Karl Braun regte noch an, generell die Zahl der Radfahrer zu erfassen. Auch an der Friedrichstraße gebe es keine Möglichkeit die Radler zu schützen, weil sie zu schmal für einen Radstreifen sei.