Unter den Sitzkanten des Herbrechtinger Rathausplatzes wurden auf einer Länge von 131 Meter LED verlegt. Diese leuchten nun in der Dunkelheit und machen den Platz nicht nur sicherer, sondern auch eindrucksvoller.

Die Hoffnung von Dieter Frank, dem Leiter des Fachbereichs Bau im Rathaus, hat sich zum Ende sogar schneller als erwartet erfüllt. Seit einigen Tagen scheint der Rathausplatz in der Dunkelheit zu schweben.

Zum Erreichen dieser optischen Wirkung wurden auf einer Länge von 131 Meter unten an den Sitzkanten des terrassenartig in zwei Ebenen angelegten Platzes LED verlegt. Diese Neuerung ist aber nicht wirklich eine. Bereits bei der Einweihung des Platzes am 1. Mai 2016 waren bei Einbruch der Dämmerung die Lichter angegangen. Freilich nicht für lange und dafür immer weniger.

Pannenreiche Geschichte

Im Juni 2017 musste Frank konstatieren, dass 95 Prozent der Lichtpunkte ausgefallen waren. Frank ging damals davon aus, dass „in Kürze“ diese Lichtpunkte wieder zusammen mit der Straßenbeleuchtung eingeschaltet werden können. Aber es passt in die pannenreiche Geschichte der Neugestaltung des Rathausplatzes, dass die Verzögerung sich fast auf ein Jahr ausgewachsen hat.

Die LED stammen von Osram. Und wie Frank weiß, hat sich die Firma viel Mühe gegeben, weitere Probleme mit dem Lichtband auszuschließen. In die im Boden versenkten Leuchtdioden war kurz nach der Platzeinweihung bereits Wasser eingedrungen, welches einen Lichtpunkt nach dem anderen löschte.

Bänder nicht mehr versenkt

Bei den neuen LED wurden nicht nur technische Veränderungen vorgenommen, die Bänder werden auch nicht mehr in den Boden versenkt. Denn neben dem Wasser war es auch der sich hier an den Sitzkanten ansammelnde Schmutz gewesen, welcher das Licht quasi erstickt hatte. Die neuen Rahmen für die LED wurden nur wenige Zentimeter in den Boden eingelassen und stehen fünf Zentimeter über. Einschließlich der Sanierung der Decke der Rathaustiefgarage hat der neue Rathausplatz zwei Millionen Euro gekostet.