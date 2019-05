Die Traditionsveranstaltung des Musikvereins erlebte einen guten Start.

Zum Auftakt des viertägigen Frühlingsfests 2019 fanden sich am Himmelfahrtstag zahlreiche Besucher in der Dunstelkinger Brauerei-Arena ein, um den Vatertag bei zünftiger Blasmusik und kulinarischen Köstlichkeiten zu verbringen. Am Vormittag gestaltete der gastgebende Musikverein den Festbeginn. Am Abend sorgten dann „The Brassidents“ – eine junge Formation von acht Musikern – mit ihrem Brass-Sound für Stimmung. Und der folgende Freitagabend stand dann im Zeichen der fünften Heavy-Days mit Rock- und Metalbands.

Mit dem Auftritt von „Brenztal-Power“ am heutigen Samstag findet das Frühlingsfest seinen Höhepunkt. Hier erwartet die Besucher eine Dirndl- und Lederhosen-Party und eine Band, die mit Party- und Stimmungshits ihr Publikum zum Mitfeiern und Mitsingen auf den Bänken einlädt.

Wer es lieber zünftig mag, darf sich nochmals auf Sonntag, 2. Juni, freuen. Ab 11 Uhr unterhält der Musikverein Lutzingen die Besucher des Fests, bevor ab 17 Uhr nochmals die Dunstelkinger Kapelle den Festausklang einläuten wird.

An allen Festtagen gibt es wie gewohnt ein reichhaltiges Speisen- und Getränkeangebot.

Karten für Brenztal-Power sind noch an der Abendkasse erhältlich.