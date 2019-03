Ab Montag kann es wegen Sanierungen der Fahrbahn zu Behinderungen in Fahrtrichtung Würzburg kommen.

Aktuell erneuert das Regierungspräsidium Stuttgart beide Fahrtrichtungen des rund zehn Kilometer langen Streckenabschnitts der A 7 zwischen der Brenztalbrücke und der Hungerbrunnentalbrücke in sechs Abschnitten. Hierbei wird der Autobahnabschnitt über die gesamte Fahrbahnbreite erneuert und auf zwölf Meter ausgebaut.

Schäden notdürftig behoben

Am Freitagmorgen wurden im Abschnitt zwischen den Anschlussstelle Langenau und Niederstotzingen in Fahrtrichtung Würzburg Ausbrüche von Asphaltstücken entdeckt. Diese witterungsbedingt entstandenen Fahrbahnschäden im Übergangsbereich der Standspur zum ersten Fahrstreifen wurden zunächst sofort notdürftig von der Autobahnmeisterei behoben.

Die notwendigen Sanierungsarbeiten beginnen am kommenden Montag, 18. März. Während dieser Arbeiten wird der Verkehr halbseitig auf einem Fahrstreifen am Baufeld vorbeigeleitet. Die Verkehrssicherungsarbeiten werden bereits am Wochenende im derzeit abgesperrten Bereich der A 7 erledigt.

Bei den darauf folgenden Sanierungsarbeiten wird der Standstreifen im Übergangsbereich zum rechten Fahrstreifen abgefräst und neu hergestellt. Diese Arbeiten dauern bis Mittwoch, 20. März.

Nach Abschluss der Arbeiten und Rückbau der dafür erforderlichen Verkehrsführung stehen dem Verkehr wieder zwei eingeschränkte Fahrstreifen zur Verfügung.

Anschlussstelle teilweise gesperrt

Die Anschlussstelle Niederstotzingen muss während dieser Bauarbeiten zum Teil gesperrt werden. Lediglich der Verkehr in Fahrtrichtung Ulm kann weiterhin auf- und abfahren.

Die Geschwindigkeit wird während der gesamten Bauzeit aus Verkehrssicherheitsgründen mit Hilfe von Wechselverkehrszeichen situationsbedingt auf 60 beziehungsweise auf 80 Kilometer pro Stunde begrenzt.

A7: Mehr als zwei Jahre lang wird saniert Am Montag werden die Sanierungsarbeiten nach längerer Unterbrechung wieder aufgenommen. Mit den Fahrbahnen geht's nach Ostern los. Im Sommer 2021 soll alles fertig sein.

Es muss mit erheblichen Behinderungen in diese Fahrtrichtung gerechnet werden.