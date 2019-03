Bei der Hauptversammlung zog Wehr-Kommandant Thomas Walter mit Blick auf das vergangene Jahr eine positive Bilanz. Die Nachwuchsgewinnung bleibt ein Thema.

Eigentlich könnte es bei der Wehr nicht besser laufen: Das Feuerwehrhaus und die technischen Gerätschaften sind auf dem neuesten Stand, die Kameradschaft ist vorbildlich und in Kürze wird ein neues Löschfahrzeug in Dienst gestellt. Jedoch plagt die Feuerwehr weiterhin das Thema Nachwuchsgewinnung.

Beim Blick auf das vergangene Jahr berichtete Kommandant Thomas Walter von zahlreichen Übungsdiensten und Einsätzen. 17 Mal rückten die Einsatzkräfte 2018 aus: In acht Fällen ging es um Brandeinsätze, vier Mal musste technische Hilfe geleistet, zwei Mal Tiere gerettet werden, drei Mal gab es Fehlalarme.

Neues Löschfahrzeug

Ein großes Ereignis wirft im laufenden Jahr seine Schatten voraus: Einen „wichtigen Meilenstein“ nennt Walter die Fahrzeugeinweihung eines neuen Löschfahrzeuges im Juli, welches das rund 35 Jahre alte TLF 8/8 der Wehr ersetzen wird. „Das neue Fahrzeug wird für die Bürger Niederstotzingens einen großen Mehrwert in puncto Sicherheit darstellen“, so Walter. Gelegenheit das neue Fahrzeug zu besichtigen hat die Bevölkerung am 21. Juli, an dem dieses Jahr der traditionelle Feuerwehrhock stattfindet.

Gut aufgestellt ist die Niederstotzinger Wehr, jedoch sorgt sich der Kommandant weiterhin um die Anzahl der Mitglieder. Rund 48 Männer und Frauen tun momentan in der Stadt ihren Dienst. Hinsichtlich der immer schwieriger werdenden Tagesverfügbarkeit, sei dies jedoch noch zu wenig. Die gemeinsame Kampagne von Feuerwehr und Stadtverwaltung im vorigen Jahr „Mach dich stark für deine Stadt – Gemeinsam geben wir alles“ brachte noch nicht den gewünschten Erfolg. Mit einer nochmaligen Plakataktion sucht die Wehr weiterhin nach neuen Mitgliedern.

Institution Feuerwehr ist kein Selbstläufer

Bürgermeister Marcus Bremer dankte der Einsatzabteilung für die geleisteten Dienste und zeigte sich stolz auf Niederstotzingens leistungsstarke Wehr. „Zwar konnten aufgrund der letztjährigen Werbekampagne keine Neueintritte verbucht werden, jedoch haben wir im ersten Schritt der Bevölkerung das Bewusstsein vermittelt, dass die Institution Feuerwehr kein Selbstläufer ist“, so Bremer über den Personalmangel in der Wehr. Entlasten hinsichtlich der immer größer werdenden Verwaltungsaufgaben innerhalb der Feuerwehr will die Stadt die Ehrenamtlichen durch die Beschaffung einer speziellen Verwaltungssoftware.

„Es ist von unschätzbarem Wert, wenn die Feuerwehr und die Verwaltung ein Team bilden“, so Kreisbrandmeister Rainer Spahr in seinen Grußworten. Dies sei in Niederstotzingen der Fall. Spahr sieht die Feuerwehr Niederstotzingen auf einem guten Weg und machte deutlich, dass die Beschaffung des neuen Löschfahrzeugs ein wichtiger Schritt sei. Auch die Talsohle in Sachen Nachwuchsgewinnung werde man irgendwann durchschreiten, so der Kreisbrandmeister.

Uli Steeger, Vorsitzender des Kreisfeuerwehrverbands Heidenheim, informierte über die Verbandsarbeit im vergangenen Jahr. Er betonte die Wichtigkeit der Verbandsarbeit und wünschte sich künftig mehr junge Feuerwehrkameraden, die sich in die Verbandsarbeit mit einbringen.