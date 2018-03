Niederstotzingen Weiterer Schritt im Hinblick auf neuen Netto-Markt

Niederstotzingen / Klaus Dammann

In einer Sitzung des Verwaltungsverbands haben Sontheim und Niederstotzingen eine erneute Änderung des Flächennutzungsplans beschlossen.

Seit dem Jahr 2000 gibt es am Place de Bages in Niederstotzingen einen Netto-Discountmarkt – in direkter Nachbarschaft zum Discounter Penny. Weil seitens „Netto“ mittlerweile aber Erweiterungsabsichten bestehen, will der Betreiber des Lebensmittelmarkts jetzt ein neues größeres Gebäude auf dem unbebauten Areal neben dem Feuerwehrhaus in Richtung Oberstotzingen errichten.

Dieses Vorhaben beschäftigt den Gemeinderat schon seit Februar 2016, mit Zustimmungen zum Baugesuch, Aufstellung und Billigung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans, Ablehnung durch das Landratsamt wegen einer Ausweisung als Mischgebiet, Änderungen von Bebauungs- und ebenso von Flächennutzungsplan. Möglicher Baubeginn und Eröffnung des „Netto“ haben sich inzwischen von 2017 schon weit ins Jahr 2018 verschoben.

Jüngster Rahmen für die Beschäftigung mit dem Netto-Neubau war nun die Sitzung des Gemeindeverwaltungsverbands Sontheim-Niederstotzingen. Im Rathaus der Stadt ging es hier um die zweite Änderung des Flächennutzungsplans, bei der jetzt über eingegangene Stellungnahmen aus der Auslegung zu entscheiden war.

Vorgesehen ist jetzt entsprechend Vorgaben des Landratsamts eine Ausweisung als Sondergebiet. Das Planungsgebiet Netto-Markt hat eine Größe von etwa 5500 Quadratmetern und entspricht dem Bereich des Bebauungsplans. Eine gleich große Fläche soll an anderen Stellen aus dem Flächennutzungsplan herausgenommen werden.

Ingenieurin Sandra Gansloser erläuterte die Einwendungen und Anregungen. Seit vorangegangenen Beratungen hatte sich nicht viel geändert. Während seitens der Behörden keine Einwände erhoben wurden, hielt die durch eine Anwaltskanzlei vertretene Vater-und-Sohn-Eiselen-Stiftung aus Ulm ihre bereits gegen den Bebauungsplan vorgebrachten Einsprüche auch gegen den Flächennutzungsplan aufrecht. Die Stiftung ist Eigentümer des Grundstücks, auf dem der Penny-Markt errichtet wurde. Kern der Einwände war, dass durch den Netto-Neubau ein Wertverlust der eigenen Immobilie befürchtet wird, deren Mieteinnahmen mit zur Ertragssicherung der Stiftung dienen.

Bauabsichten auch in Sontheim

Die Planerin stellte dem als Argumente der Stadt unter anderem entgegen, dass die Ansiedlung des Netto-Markts von Relevanz für die Sicherung der Nahversorgung in Niederstotzingen ist. Einwänden, dass mittlerweile auch in Sontheim ein größerer Norma-Markt mit Drogerie- und Getränkemarkt geplant sei, wurde damit begegnet, dass sich die Sortimente bei Drogerie- und Getränkemarkt nur geringfügig überschneiden würden. Anstelle des bestehenden „Netto“ mit 840 Quadratmeter werde die Verkaufsfläche im Niederstotzinger Neubau 1060 zuzüglich 38 Quadratmeter für eine Bäckerei betragen. Ein Gutachten habe gezeigt, dass es selbst bei weitergehender Nutzung des Altbaus für großflächigen Einzelhandel – somit also drei Lebensmittelmärkte – keine negativen raumordnerischen Folgen gebe.

Bei der vom Verbandsvorsitzenden, Sontheims Bürgermeister Matthias Kraut, geleiteten Abstimmung folgte das Gremium einstimmig den vorgeschlagenen Abwägungen und beschloss die zweite Änderung des Flächennutzungsplans. Der Verband wird die Planung nun dem Landratsamt zur Genehmigung vorlegen. Die Auslegungsfrist beim parallelen Bebauungsplanverfahren für das Sondergebiet Netto-Markt läuft noch bis 19. März.