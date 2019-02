Niederstotzingen Niederstotzingen investiert rund eine Million in Straßen

Niederstotzingen investiert rund eine Million in Straßen

Niederstotzingen / Klaus Dammann

Der Etat 2019 und das Investitionsprogramm bis 2022 wurden beschlossen.

Eine Diskussion über das Thema Haushaltsplan 2019 fand nicht mehr statt im Gremium – die drei Fraktionen hatten bereits in der vorigen Sitzung des Gemeinderats ihre Stellungnahmen zum Etat vorgebracht. So blieb es jetzt Kämmerer Thorsten Renner überlassen, zur Verabschiedung des Zahlenwerks dessen wichtigste Eckdaten abschließend zusammenzufassen.

So seien an Steuern und ähnlichen Abgaben rund 5,6 Millionen Euro im Gesamtergebnishaushalt vorgesehen. Die laufenden Zuwendungen seien mit 2,67 Millionen Euro kalkuliert, die Gebühren und Entgelte mit 1,44 Millionen. Bei der Gewerbesteuer erwartet Renner 1,3 Millionen Euro, beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer rund drei Millionen und bei den Schlüsselzuweisungen vom Land rund zwei Millionen Euro.

Im Gesamtfinanzhaushalt rechne er mit 1,2 Millionen Euro an Investitionszuschüssen, davon 487 000 für die Breitbandverkabelung. 2,15 Millionen sollen der Rücklage entnommen werden, eine geplante Kreditaufnahme liege gleichauf mit den Tilgungen bei 200 000 Euro. Damit werde sich der Schuldenstand Ende 2019 unverändert auf 2,18 Millionen Euro belaufen – 471,20 Euro je Einwohner. 400 000 Euro erwarte er an Erlösen beim Grundstücksverkauf.

Die Rücklage, die Ende 2017 noch bei 4,34 Millionen gelegen habe und der 2018 rund 1,6 Millionen entnommen wurden, werde nach der Entnahme im aktuellen Jahr auf 576 812 Euro zurückgehen.

Den Transferaufwand bezifferte Renner auf 5,24 Millionen Euro. Die größten Anteile davon seien mit 2,2 Millionen die Kreisumlage, mit 1,4 Millionen die Zuweisungen an die Kindergärten und mit 1,35 Millionen die Finanzausgleichsumlage.

3,57 Millionen Euro ständen für Baumaßnahmen im Etat. In erster Linie seien dies 320 000 Euro für den Breitbandausbau, 250 000 für die Umgestaltung des Hauptschulgebäudes, 450 000 für die Wasserversorgung und 650 000 für Kanalarbeiten, 260 000 für die Sammelkläranlage sowie knapp über eine Million Euro für den Straßenbau. Hier wiederum sehe der Haushalt als größten Anteil 335 000 Euro für die Erschließung des Oberstotzinger Baugebiets Vordere Reute vor.

Andere Ausgabenschwerpunkte beträfen Aufbau, Beladung und Zusatzbeladung für das Feuerwehrfahrzeug LF 10 (265 000 Euro) und die Augmented Reality im Archäopark Vogelherd (150 000 Euro).

Steuer-Hebesätze bleiben gleich

Bürgermeister Marcus Bremer fügte an, dass die Realsteuer-Hebesätze 2019 unverändert bleiben sollen. Er nannte dann die Abschlusszahlen: im Ergebnishaushalt Erträge von 10,85 Millionen und Aufwendungen von 10,83 Millionen Euro – somit ein positives Gesamtergebnis von 17 852 Euro, im Finanzhaushalt Einzahlungen von 10,3 Millionen und Auszahlungen von 9,48 Millionen Euro.

Der Haushaltsplan wurde dann einstimmig beschlossen.

Im Anschluss ging es um den Finanzplan mit Investitionsprogramm für die Jahre 2020 bis 2022. Renner nannte als größenordnungsmäßig vorrangige Investitionen im nächsten Jahr die Ausgaben für das Schulgebäude mit rund 1,67 Millionen und den Straßenbau mit weiteren 500 000 Euro. Das Schulgebäude soll gemäß der Planung auch 2021 ganz vorne stehen mit 2,4 Millionen Euro, ebenso der Straßenbau mit 320 000 Euro. 2022 sei die bislang höchste kalkulierte Summe von 300 000 Euro ebenfalls für die Straßen vorgesehen.

Der Gemeinderat beschloss auch die Finanzplanung einstimmig und ohne eine weitere Diskussion.