Für Daniel Vogt ist die Zeit als Bürgermeister von Täferrot abgelaufen. In zwei Wochen hat er seinen ersten Arbeitstag als neues Stadtoberhaupt von Herbrechtingen. Vorher blickt er zurück und schaut ein wenig voraus.

Protokolle über Sitzungen zu schreiben, gehörte für Daniel Vogt als Bürgermeister von Täferrot in den vergangenen vier Jahren zum täglichen Brot. Auch dass er zeitweise allein alle Verwaltungsarbeiten zu erledigen hatte, konnte vorkommen. Außer ihm arbeiten im Rathaus nur zwei Teilzeitkräfte. „Wenn jemand krank wird, ist man eben allein. Und dann kann’s schon mal rundgehen“, so Vogt.

Am 1. April 2015 hatte der heute 32-jährige Diplom-Finanzwirt sein Amt dort angetreten und war seither für die Menschen der 999-Seelen-Gemeinde im Ostalbkreis erster Ansprechpartner in nahezu allen Belangen – von Bauanträgen über Führungszeugnisse bis hin zum Wohngeld. „Zu Beginn war es nicht leicht“, räumt Vogt ein. Aufgrund gewisser Unstimmigkeiten sei nicht alles so glatt gelaufen, wie er es sich vorgestellt hatte. „Aber daran möchte ich nicht mehr denken, zumal sich mit der Zeit ein tolles Miteinander entwickelt hat. Ich durfte viel lernen“, resümiert Vogt zufrieden.

Viel geschafft in Täferrot

In den vier Jahren in Täferrot und seinen Teilorten Tierhaupten und Utzstetten hat Vogt einiges bewegt. „Natürlich war das nicht ich alleine, das ist mir ganz wichtig. Alles, was wir geschafft haben, haben wir gemeinsam geschafft.“ Zuallererst stand die Fertigstellung des Kindergartens auf dem Plan, „da hatten wir einen wirklich sehr engen Zeitplan“. Außerdem wurde ein neues Baugebiet erschlossen, wo relativ schnell sieben Bauplätze verkauft werden konnten. „Ein weiterer Bebauungsplan für einen der Teilorte liegt in der Schublade“, so Vogt. Als Bürgermeister kann er sich auch den Ausbau des Glasfasernetzes, den Bau eines Schulbauernhofs sowie die Wegsanierung im Friedhof auf die Fahnen schreiben.

„In der Schule haben wir die Toiletten und den Flur größtenteils in Eigenleistung instand gesetzt, um Geld zu sparen. Das war in den Sommerferien 2018“, erinnert sich der 32-Jährige, für den nebenher auch immer wieder Geburtstagsbesuche, Ehejubiläen oder Preisverleihungen auf dem Programm standen.

Als Meilenstein gilt Vogt die Anschaffung des neuen Feuerwehrfahrzeugs – „das alte war 30 Jahre alt“.

„Und wir haben kostenloses W-Lan in der Mehrzweckhalle eingeführt, weil sie allgemeiner Treffpunkt und der Handyempfang in Täferrot sehr schlecht ist.“ Die Halle bekam obendrein eine neue Heizungsanlage, der Bauhof neue Fahrzeuge und diverse Klassenzimmer neue Ausstattung. „Im April hat der Gemeinderat noch die 39-Stunden-Woche eingeführt“, sagt Vogt stolz.

Mit vier Personen im Gremium sei es manchmal ein etwas längerer Weg gewesen, einen Konsens zu finden. „Es hängt vieles an wenigen Leuten.“ Aber trotz aller Meinungsverschiedenheiten sei man immer sachlich fair miteinander umgegangen. „Und unterm Strich ist die Verschuldung um 30 Prozent zurückgegangen.“ Froh ist Vogt auch, dass ein Nachfolger für ihn gefunden ist.

Erstmal ankommen

„Ich bin wirklich dankbar für die Zeit in Täferrot, aber jetzt freue ich mich auf meine neue Aufgabe. Ich will hier alles sauber abschließen und dann in Herbrechtingen ankommen“, erklärt Vogt. Unter neun Kandidaten gleich im ersten Wahlgang gewählt worden zu sein, beflügle ihn. „Das hatte ich so nicht erwartet. Aber gewählt werden ist das eine, die Umsetzung das andere.“

Ebenso bewusst ist ihm, dass sich sein Alltag bald ändern wird: „Vor allem die Wochenendgestaltung. In Täferrot gab es relativ wenige Veranstaltungen, aber Herbrechtingen mit seinen 13 000 Einwohnern und der vielfältigen Kulturlandschaft ist dann doch noch mal eine andere Hausnummer.“

Außerdem wird es wesentlich mehr Leute geben, mit denen Vogt sich abstimmen muss: „Ich werde ein Zahnrad von vielen sein, aber das wird sich alles einspielen.“ Alleinsein im Rathaus wird es wohl nie mehr geben. Sein erster Arbeitstag ist jedenfalls der 24. Juni, am 27. Juni folgt die offizielle Amtseinsetzung. „Ich freue mich schon, die Leute kennenzulernen. Ich möchte mich mit allen unterhalten und auch einige Einrichtungen besuchen. Es ist mir wichtig, die Gesichter zuordnen zu können und einen Bezug zueinander aufzubauen“, so Vogt.

Um den Herbrechtingern noch näher sein zu können, möchte der 32-Jährige, der momentan mit seiner Partnerin Varinia Koch in Neresheim lebt, gern umziehen: „Wir müssen schauen, ob es etwas Passendes gibt.“ Dabei will er auf sich zukommen lassen, ob es am Ende eine bestehende Immobilie wird oder doch ein Neubau. Seine Partnerin, die Erzieherin ist, stehe jedenfalls voll hinter ihm. „Und dann müssen wir weitersehen, schließlich wollen wir irgendwann auch eine Familie gründen.“