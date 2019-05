Die Heidenheimer Zeitung bietet am 24. Juni wieder ein Gespräch über Pressearbeit für Vereine an.

Die Nachfrage nach Plätzen beim HZ-Seminar für Schriftführer und Pressewarte über die Pressearbeit für Vereine war im November vorigen Jahres so groß, dass längst nicht alle Interessenten teilnehmen konnten. So stand auch schnell fest, dass die Veranstaltung eine Neuauflage erleben soll. Der Termin für diesen zweiten Infoabend ist nun Montag, 24. Juni, von 18 bis 20 Uhr im Pressecafé des Pressehauses Heidenheim. Die Teilnehmerzahl ist auf insgesamt 15 Personen begrenzt, um die Möglichkeit zum Gespräch wahren zu können. Eine begrenzte Anzahl an Plätzen davon ist noch frei.

Mit der Fortbildungsveranstaltung für Schriftführer will die Heidenheimer Zeitung erneut zum Ausdruck bringen, wie hoch sie den Stellenwert der zahlreichen Vereine im Landkreis einschätzt. Um dem in Print und online Rechnung tragen zu können, ist die Redaktion aber aufgrund der Terminfülle in der Regel darauf angewiesen, dass die Vereine selbstständig Texte und Fotos relevanter Ereignisse liefern. Und da sind Schriftführer und Pressewarte gefordert.

Ziel des Seminars mit HZ-Redakteur Klaus Dammann ist es, diese ehrenamtlichen Autoren darin zu schulen, wie ein Bericht bzw. ein Foto für eine Veröffentlichung aussehen sollte, welche Informationen wichtig sind und welche nicht, wie ein Artikel aufzubauen ist und auch welche Themen für die Zeitung überhaupt interessant sein können. Fragen wie beispielsweise warum es zu Kürzungen an eingesandten Texten kommt oder warum auf ein Foto verzichtet wird, können ebenfalls angesprochen werden.

Wer an der Teilnahme interessiert ist, kann sich ab sofort und bis spätestens 16. Juni 2019 dafür bewerben – per E-Mail unter redaktion@hz.de oder per Post an HZ-Redaktion, Olgastraße 15, 89518 Heidenheim. Das Stichwort „Pressearbeit“ und die eigenen Kontaktdaten nicht vergessen. Die Redaktion wird eine Auswahl treffen, um möglichst auf das gesamte Verbreitungsgebiet eingehen zu können. Die 15 ausgewählten Teilnehmer werden dann von der Redaktion benachrichtigt. Wer keine Nachricht erhält, kann leider diesmal (noch) nicht dabei sein.