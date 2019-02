Nattheim Neues Casino im Gewerbegebiet geplant

Nattheim / Joelle Reimer

Eine Lagerhalle an der Daimlerstraße in Nattheim wird wohl bald als Spielhalle genutzt.

Was vor rund einem Jahr nicht mehr als eine kleine Randbemerkung unter den Bekanntgaben nicht-öffentlicher Beschlüsse im Nattheimer Gemeinderat war, könnte nun doch noch einmal aufschlagen: Es geht um die Nutzungsänderung einer Ausstellungs- und Lagerhalle in eine Spielhalle mit 147 Quadratmetern Nutzfläche.

Diese befindet sich an der Daimlerstraße und trägt die Hausnummer 16. Interesse daran hat die Firma Fair-Play-Casino angemeldet, die im süddeutschen Raum an die 40 Casinos betreibt – unter anderem auch in Ulm und Neu-Ulm. „Wir hätten schon eine konkrete Planung, doch es gibt noch keinen endgültigen Vertrag mit dem Eigentümer“, sagt Risto Degen, Geschäftsführer der Fair Play Automaten-Betriebe GmbH. Dieser verweist auf Nachfrage darauf, dass es zwar mehrere Interessenten gebe, er aber an einer Zusammenarbeit mit Fair-Play-Casino interessiert sei. Zusätzlich zur Spielothek wolle er rund 500 Quadratmeter Verkaufsfläche als Büro-, Ausstellungs- oder Lagerfläche vermieten.

Bereits im März vorigen Jahres, so teilt das Landratsamt Heidenheim mit, ging ein Antrag auf eine entsprechende Nutzungsänderung ein – ebenso bei der Gemeinde Nattheim, wo sich der Gemeinderat damals allerdings gegen das Vorhaben aussprach. Die geplante Spielhalle, so die Info seitens des Landratsamtes, stelle bauplanungsrechtlich eine kerngebietstypische Vergnügungsstätte dar. Was nichts anderes ist als eine etwas kompliziertere Umschreibung für die Tatsache, dass dies so im Gewerbegebiet nicht zulässig ist. Eigentlich.

Dass inzwischen jedoch trotzdem das Einvernehmen vom Landratsamt gegeben wurde und dies dann auch den Einspruch des Gemeinderates aufhebt, wie Juliane Ulbert von der Gemeinde Nattheim mitteilt, liegt daran, dass die Nutzungsänderung als Ausnahme zugelassen wurde. Denn: In diesem Gewerbegebiet seien bereits verschiedene genehmigte Vergnügungsstätten angesiedelt, zudem habe die Gemeinde 2015 auch dem dortigen Festsaal mit mehr als 800 Quadratmetern für bis zu 800 Personen ihre Zustimmung erteilt – und das gelte laut Landratsamt allein aufgrund der Größe ebenfalls als Vergnügungsstätte.

„Die Genehmigung zur Nutzungsänderung wurde noch im vergangenen Jahr an den Bauherren übersandt. Zum zeitlichen Horizont haben wir leider keine Informationen vorliegen“, so Ulbert. Ein Antrag auf Betriebserlaubnis für die Spielhalle liege beim Landratsamt bislang ebenfalls noch nicht vor, und auch vom Eigentümer wird noch kein konkreter Zeitraum genannt.

Sollte ein solcher Antrag eingehen, kann eine Erlaubnis laut Landesglücksspielgesetz nur unter Einhaltung bestimmter Voraussetzungen erteilt werden – unter anderem muss ein Mindestabstand von 500 Metern zu bestehenden Einrichtungen zum Aufenthalt von Kindern und Jugendlichen eingehalten werden. Bis zur Wiesbühlschule ist der Abstand definitiv geringer; da es sich dabei aber um eine reine Grundschule – und somit eine Einrichtung für Kinder, aber nicht für Jugendliche – handelt, falle die Wiesbühlschule nicht unter den Schutzzweck dieser Bestimmung, teilt das Landratsamt mit. Dennoch werde ein eventuell eingehender Antrag genau daraufhin geprüft.