Herbrechtingen Neue Bibrishalle bekommt neue Südzufahrt

Herbrechtingen / Günter Trittner

Die Verwaltung ordnet den Verkehr neu. Damit sich die Schüler sicher bewegen können, endet die Brückenstraße am Schulzentrum. Der neue Parkplatz kommt vor den Eingang.

Damit direkt bei der neuen Bibrishalle geparkt werden kann, wollen Stadtverwaltung und Stadträte die Verkehrssituation im Bibris grundlegend ändern. Die Brückenstraße wird keine Durchfahrtstraße mehr sein.

Nachdem bislang hinter verschlossenen Türen nach Lösungen gesucht worden war, ging die Verwaltung bei der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Bauwesen und Verkehrsangelegenheiten mit den Plänen an die Öffentlichkeit. Abgetrennt wird die Brückenstraße zwischen Buigen-Gymnasium und Pistoriusschule. Beim SBBZ ist eine als Schleife angelegte Wendemöglichkeit vorgesehen, welche für die Schulbusse eine zusätzliche Haltespur vorsieht. „Wir wollen das wirklich großzügig machen,“, meinte Ingenieur Norbert Dommel, der von der Stadt mit der Ausarbeitung des Pläne beauftragt worden war, eingedenk der hier heute oft chaotischen Verhältnisse bei Schulbeginn und -ende.

Die Schüler aller Schulen im Bibris, welche zur Mensa oder zum Sport in die neue Bibrishalle wechseln wollen, können dies in Zukunft tun ohne eine Fahrstraße passieren zu müssen. Ein breiter Bereich zwischen den Gebäuden ist ausschließlich für Fußgänger.

Der Parkplatz wird nach deren Abriss auf der Grundfläche der alten Bibrishalle angelegt. Busse, die vom Stadtzentrum die neue Halle ansteuern, können nach dem Stop über den Parkplatz wieder zur Langen Straße zurück. Damit die Halle aber nicht vom Baumschulenweg und der Brunnenstraße abgeschnitten ist, wird zwischen der Sportanlage und dem Lehrgarten des Obst- und Gartenbauvereins eine sechs Meter breite Straße mit Fußgängerweg gebaut. Diese führt direkt vom Blockheizkraftwerk der Technischen Werke zum Eingangsbereich der Halle und zum Parkplatz. Über den Gehweg an der neuen Straße erreichen die Schüler des Schulzentrums auch das Hallenbad.

Parkplatz ausbaubar

Norbert Dommel verwies darauf, dass auf der Fläche der alten Bibrishalle nur 143 Parkplätze und sieben Stellplätze für Behinderte umsetzbar sind. Bislang gab es 190 Parkplätze. Dommel konnte dem Gremium aber Vorschläge unterbreiten, wie weiterer Parkraum geschaffen werden könnte. Denkbar ist eine Verlegung des Kunststoff-Kleinspielfelds, so dass 202 Parkplätze zur Verfügung stehen würden. Und sollte eines Tages auch die Oscar-Mozer-Halle abgerissen werden, könnte der Parkbereich sogar auf 319 Plätze ausgeweitet werden. „Das wäre dann wirklich komfortabel.“

Michael Wiedenmann störte sich daran, dass die Parkplätze vor der Halle komplett von der Straße umrundet werden. Er hätte eine schmalere Wendemöglichkeit für die Busse bevorzugt. Dabei so Dommel, würde man aber „riesige Verluste“ an Parkplätzen in Kauf nehmen müssen. Dommel verwies zudem darauf, dass die Kurvenradien auch für Gelenkbusse ausreichen müssen.

Beigeordneter Thomas Diem verwies auf einen Umstand, der das Planen zusätzlich erschwert und deswegen auch ein stufenweises Vorgehen erforderlich mache. „Wir wissen heute noch nicht, was alles im Schulbereich geschehen wird.“ Für die Sanierung des Bibris-Schulzentrums gibt es noch keine Pläne, sondern nur die Zusage von Verwaltung und Gemeinderat diese angehen zu wollen. Neben der grundsätzlichen Bedeutung der Südzufahrt für das Funktionieren des Systems vergrößert für Diem diese Straße auch den Spielraum für spätere Bauarbeiten bei den Schulen. Bei drei Enthaltungen beschloss der Ausschuss einstimmig, die 15000 Euro für den zusätzlichen Bau der Straße noch in den Haushaltsplan 2019 einzustellen. Annette Rabausch (Freie Wähler) bat noch darum, den Gehweg großzügig anzulegen. „Es werden viele dort laufen.“

Noch überlegt werden muss, ob am der Südzufahrt eine Querungshilfe oder ein Zebrastreifen den Fußgängern das Überqueren des Baumschulenwegs vereinfachen soll.