Die Gewinner der 66. Auflage der Veranstaltung wurden jetzt mit Preisen prämiert.

Die Festhalle beim gastgebenden SV Unterbechingen war vollbesetzt und die Schützen fieberten der Bekanntgabe der neuen Gau-Schützenkönige und des Gau-Jugendkönigs im Donau-Brenz-Egau-Sportschützengau entgegen. Friedrich Bauer vom Schützenverein „Edelweiß“ Schwenningen sicherte sich mit einem 4,8-Teiler den Titel des Gau-Schützenkönigs. Fritz Dörflinger vom SV Oberbechingen holte sich mit einem 3,0-Teiler auf der Festscheibe der Senioren den Titel in der Seniorenklasse. Matthias Mayerle von der ZSG Steinheim (Dillingen) hatte mit einem 6,7-Teiler bei der Jugend die Nase vorn. Beste Dame auf den beiden Festscheiben war Johanna Endler vom SV Bachhagel mit einem 5,0-Teiler und belegte damit den vierten Platz auf der Festscheibe der Senioren.

Das Schießen fand heuer im Rahmen des 100-jährigen Bestehens des Schützenvereins Unterbechingen statt und schon zum 17. Mal in der Regie des Gaus. Am Schießen hatten sich 514 Schützen aus 45 Vereinen beteiligt. Die hohe Zahl an den letzten Schießtagen hielt die Spannung bis zum Schluss aufrecht. Als richtig wurde bewertet, dass für die Auflageschützen ein eigener Schießtag reserviert war, da der Anteil der Auflageschützen stetig anwachse. Bei allen Wettkampfklassen habe man feststellen können, dass sich die Leistung der Schützen konstant auf hohem Niveau darstellt.

Zunächst zeichnete der erste Gauschützenmeister Josef Grosser verdiente Mitglieder des Gauschützenmeisteramts aus. Die Ehrennadel des Bezirks Schwaben erhielten Bettina Bizzarro Lisa Frey und Klaus-Dieter Kerl, die Verdienstnadel in Silber des Bezirks Schwaben gab es für Gernot Fauser, Werner Hefele und Reinhold Sing. Mit der Verdienstnadel in Gold des Bezirks Schwaben wurde Martin Hitzler und und mit der Verdienstnadel des Bayrischen Sportschützenbunds wurden Jürgen Bunk, Elke Lehle, Eduard Sing, Silvia Stark und Frank Wiedemann ausgezeichnet.

Auszeichnung der Sieger

Es folgte die mit Spannung erwartete Königsproklamation. Die geschossenen Blattl auf der Festscheibe wurden teilweise schon in den ersten Tagen des Wettbewerbs erzielt und lagen eng beieinander. Am Schluss konnte sich Friedrich Bauer aus Schwenningen mit einem 4,8-Teiler vor Melissa Brey aus Haunsheim mit einem 5,2-Teiler und Matthias Mayerle aus Steinheim mit einem 6,7-Teiler durchsetzen, errang damit den Titel Gau-Jugendkönig und belegte den dritten Platz auf der Festscheibe. Beste Dame auf der Festscheibe wurde Melissa Brey vom SV Haunsheim mit einem 5,2-Teiler.

Der Titel des Gau-Seniorenkönigs ging an Fritz Dörflinger vom SV Oberbechingen mit einem 3,0-Teiler, gefolgt von Heinz Zocher (Haunsheim) mit einem 3,6-Teiler und Peter Römer (Niederstotzingen) mit einem 4,9-Teiler.

Auf der Meisterscheibe der Schützenklasse war Gerhard Lindenmayer (Brenz) mit 103,7 Ringen erfolgreich. Zweiter wurde Johannes Anzenhofer (Steinheim) mit 103,5 Ringen vor Michael Wörz (Langenau) mit 103,4 Ringen.

Anja Häußler aus Sontheim sicherte sich mit einem 1,3-Teiler den ersten Platz auf der Glückscheibe.

Christine Ettrich (Frauenriedhausen) sicherte sich auf der Meisterscheibe Senioren mit 107,3 Ringen den ersten Platz, dicht gefolgt von Peter Römer (Niederstotzingen) ebenfalls mit 107,3 Ringen. Hier entschied die bessere Deckserie, die nur um ein Zehntel Ringe besser war, über die Platzierung.