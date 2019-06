Die Firma Putzteufel geht eine Zusammenarbeit zum Wohl der Schüler ein.

Um die Schüler auf den Übergang in das Berufsleben vorzubereiten, ist es für Schulen und Partner aus der Wirtschaft ein zentrales Anliegen, ihre Zusammenarbeit zu intensivieren. An der Egauschule Dischingen wurde nun eine weitere Bildungspartnerschaft mit der Firma Putzteufel Reinigungs-Service Franz Wörrle GmbH aus Dischingen geschlossen.

Die Kooperation beinhaltet zum Beispiel Betriebsbesichtigungen, Praktika und Infoveranstaltungen. Startschuss der Zusammenarbeit war in den neunten Klassen die Berufsbildvorstellung des Gebäudereinigers durch David Kröher. Die Möglichkeit, in der Praxis vor Ort und in Kontakt mit den Arbeitnehmern eine eigene berufliche Perspektive zu entwickeln, wird bei dem Programm als wichtige Erfahrung angesehen. Die Zusammenarbeit von Schule und Betrieb soll jungen Menschen in ihrer Entwicklung eine Hilfestellung sein.