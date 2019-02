Heldenfingen Neue 24-Stunden-Wanderung in Planung

Heldenfingen / Nadine Rau

Die Ortsgruppe Heldenfingen des Schwäbischen Albvereins plant eine neue Route: Dabei werden die Teilnehmer wieder Tag und Nacht auf den Beinen sein.

HVon 17 Uhr bis 17 Uhr wandern – das kann sich nicht jeder vorstellen. Wanderführer Manfred Stampf, der Vorsitzende der Ortsgruppe Heldenfingen des Schwäbischen Albvereins, ist davon indes ganz angetan. In den vergangenen zwei Jahren hat er deshalb jeweils im Sommer eine 24-Stunden-Wanderung für alle Interessierten angeboten. Nach 13 Teilnehmern bei der ersten Wanderung, gingen bei der zweiten Auflage schon 35 Wanderlustige an den Start.

Die dritte Auflage in Planung

Motivation genug für Stampf, die dritte Auflage der 24-Stunden-Wanderung ins Visier zu nehmen. Am Freitag, 19. Juli, wird es wieder soweit sein. „Ich laufe schon erste Streckenabschnitte, um ein Gefühl für die fertige Route zu bekommen“, verrät er. Mal eben 23 Kilometer wandern? Kein Problem. Nach einem ganzen Tag und einer ganzen Nacht werden es übrigens um die 70 Kilometer sein, die die Wanderer zusammenbekommen.

Wie genau die Strecke letztlich aussehen wird, ist noch offen. 2017 und 2018 waren etwa das Eselsburger Tal und das Lonetal in die Wanderung integriert, fürs dritte Mal denkt sich Stampf wieder etwas Neues aus – erwähnt zum Beispiel Geislingen.

Anmeldung und Teilnahmebedingungen

Anmelden kann man sich für die Wanderung bereits jetzt. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Treffpunkt wird am Freitag, 19. Juli, um 16.30 Uhr an der Kliffhalle in Heldenfingen sein. Einen Monat vor dem Termin, am 19. Juni, ist die Anmeldefrist vorbei. Anmelden kann man sich per Mail an info@druckerei-stampf.de und weitere Infos gibt es unter Tel. 07323.7683 beziehungsweise Tel. 07323.9524966 (ab 18 Uhr).