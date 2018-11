Gerstetten Neubau der Bücherei ist genehmigt

Gerstetten / Ulrich Bischoff

Die Gemeinde investiert in die neue Bibliothek 970.000 Euro. Zuschüsse gibt es vom Land.

Die bislang in der alten Apotheke an der Gartenstraße untergebrachte Ortsbibliothek wird umziehen. Im Erdgeschoss unter dem sogenannten Stelzenbau im Schulzentrum an der Forststraße wird der Treffpunkt der Bücherfreunde ein neues Haus erhalten. 970 000 Euro will die Gemeinde für die neue Bibliothek investieren, die neben Büchern auch eine große Anzahl moderner Medien verleiht.

„Unter Einbindung der Fachstelle für das öffentliche Bibliothekswesens des Regierungspräsidiums“, so hieß es in der Sitzung des Gemeinderats am Mittwoch, sei unter Mitwirkung eines Einrichtungsplaners das Projekt zur Baureife gebracht geworden. Die Baugenehmigung, so Ortsbaumeister Bernd Müller, liege mittlerweile vor. Aus dem Ausgleichsstock erhalte die Gemeinde hierfür einen Zuschuss von 70 000 Euro und aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum 326 120 Euro.

Für den planenden Architekten Dr. Heinz-Jörg Hüper sind bei der Wahl der Materialien schalldämmende Elemente wichtig. Dies gelte vor allem für Wände und Decken. Für die Fußböden schlug Hüper Eiche-Parkett vor. Ansonsten wird die neue Bücherei mit ihren langen Gängen und ihren modernen Regalsytemen behindertengerecht ausgestattet.

Zu den Einzelheiten der Inneneinrichtung nahm Markus Röhrer vom Hauptamt Stellung. Für die erwachsenen Besucher, für die Jugend und für die Kinder seien ebenso wie für die PC-Nutzer eigene Bereiche vorgesehen. Auch fernsehen und CDs hören kann man in den neuen Räumen. Im Büro der Bücherei werden weiterhin Bibliothekarin Karin Willer und Beate Christiansen zur Verfügung stehen. Beide wirkten bei der Planung mit und äußerten sich in der Sitzung „hochzufrieden“. Eine Lehrerin unterstrich von der Zuhörerbank aus die Wechselwirkung zwischen Schule und der neuen Bücherei.