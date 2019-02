Steinheim Steinheimer Sportzentrum: Wie geht’s weiter?

Steinheim / pm

Nachgedacht wird über eine reduzierte Version des Sportzentrums.Die Hauptversammlung beschloss einstimmig eine Erhöhung der Mitgliedsbeiträge.

Die Entwicklung beim größten Verein der Albuchgemeinde stieß auf großes Interesse: Neben zahlreichen Mitgliedern und Freunden des Turnvereins Steinheim nahmen auch mehrere Gemeinderäte an der Hauptversammlung im Manfred-Bezler-Saal des Rathauses teil.

Von einem soliden Haushaltsabschluss aller Abteilungen und des Gesamtvereins berichtete der Vorsitzende des Bereichs Finanzen, Alexander Schneider. „Jedoch fällt es gerade dem Hauptverein immer schwerer, einen ausgeglichenen Haushalt abzubilden“, sagte er und appellierte daher eindringlich, dem nachher folgenden Antrag auf Anpassung der Mitgliedsbeiträge zuzustimmen.

In seinem Bericht lobte der TV-Vorsitzende Bernd Ortlieb die Ausübung des Ehrenamts in den Abteilungen als vorbildlich: „Ihr seid das Herzstück unseres Vereins.“ Ein weiteres Standbein des Turnvereins seien die sehr gut angenommenen „Fit und Gesund“-Kurse sowie der Rehasport. Beides will der TV in den nächsten Jahren weiter ausbauen, braucht aber dazu Kapazitäten an qualifizierten Übungsleitern und Räumlichkeiten.

Die Enttäuschung über das Ende des Projekts „Sportvereinszentrum“ war in der Versammlung noch zu spüren. „Wir alle, die wir an den Planungen irgendwie beteiligt waren, haben eine Riesenchance für den TV Steinheim vertan“, sagte der Vorsitzende. Der letzte Versuch, über Sponsoren und Darlehensgeber die Deckungslücke zu schließen, sei nicht zufriedenstellend verlaufen. „Wahrscheinlich“, so Ortlieb, „hat das Ganze schon zu lange gedauert und keiner hat mehr an eine Durchführung geglaubt.“

Dringend geboten sei gewesen, aus dem ehemaligen Vereinsheim auszuziehen und sowohl adäquate Umziehmöglichkeiten für den Außensport als auch neue Räumlichkeiten für die Geschäftsstelle zu finden. „Dies war das primäre Ziel im Herbst 2018 und ist uns auch gelungen“, sagte Ortlieb. Die Fußballer seien in der Wentalhalle untergekommen und die TV-Geschäftsstelle in der Schumannstraße 33b.

Neubau in abgespeckter Version

Parallel dazu seien aber auch schon die Planungen für einen Neubau in abgespeckter Version gelaufen. „Absolut notwendig sind Umkleidekabinen und eine Geschäftsstelle“, so Bernd Ortlieb. Gerne hätte der TV zusätzlich noch einen Gymnastikbereich, um dieses Angebot wie erwähnt ausbauen zu können. Konkretes konnte der Vorsitzende an diesem Abend noch nicht berichten, kündigte aber nähere Informationen bei einer folgenden außerordentlichen Mitgliederversammlung an.

Einstimmig beschlossen wurde nach kurzer Diskussion der Antrag des Vereinsrats auf Anhebung der Mitgliedsbeiträge. Sei 2011 wurden diese nicht mehr erhöht. Allein die Preissteigerungsrate seit damals liege bei elf Prozent, wurde erläutert.

Um alle Aufgaben weiter bewältigen zu können, wurde eine Erhöhung der Beiträge als unumgänglich angesehen. Bei den anschließenden Wahlen wurden sowohl Werner Kieser als Vorsitzender Sport wie auch Rainer Fahrmann als Kassenprüfer in ihren Ämtern bestätigt. Bürgermeister Holger Weise würdigte in einem Grußwort das ehrenamtliche Engagement im TV Steinheim. Eine seiner Aufgaben werde es sein, die Vereinsförderrichtlinien zu überarbeiten. Er sagte dem Turnverein seine Unterstützung beim Bauprojekt zu. pm