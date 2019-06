Vom 28. bis 30. Juni ist im Ort viel geboten – von Open-Air-Konzert bis Ausstellung.

Jubiläum beim Neresheimer Stadtfest: Zum 25. Mal findet die Veranstaltung statt. Los geht es am Freitag, 28. Juni, mit dem Kinderfest auf dem Bahnhofsfestplatz von 14 bis 17 Uhr. Verschiedene Aktionen, Spielstationen und kostenlose Fahrten mit der Härtsfeld-Museumsbahn gehören zum Programm.

Am Freitagabend tritt auf dem Marienplatz „Voxxclub“ auf. Einlass ist um 19 Uhr. Als Support-Act spielen „The Brassidents“. Karten gibt es unter anderem bei der Neresheimer Tourist-Info. Auf Restkarten an der Abendkasse könne man sich nicht verlassen, so der Veranstalter, denn die Nachfrage sei sehr groß.

Das eigentliche Stadtfest startet am Samstag, 29. Juni. Um 10.30 Uhr ist ein Festakt zum Partnerschaftsjubiläum in der Härtsfeldhalle geplant. Die Ausstellung „Bier, Brauen, Gemütlichkeit – Kulturgeschichte der Gastronomie auf dem Härtsfeld“ wird im Härtsfeldmuseum um 13.30 Uhr eröffnet. Der Festumzug vom Stadtgarten durch die Innenstadt zum Marienplatz erfolgt um 15 Uhr mit anschließendem Bieranstich. Ein Höhenfeuerwerk ist um 22.30 Uhr geplant.

Den Sonntag eröffnet ein ökumenischer Gottesdienst auf dem Marienplatz um 10.30 Uhr. Das Mittelalter-Bogenturnier im Stadtgarten findet von 10 bis 16 Uhr statt, der große Zapfenstreich im Stadtgarten ab 22 Uhr.

Im Innenstadtbereich gibt es zwei Festbühnen. Auf dem Marienplatz sind am Samstag von 15.30 bis 17 Uhr die Stadtkapelle Neresheim, von 17.30 bis 20 Uhr die Original Härtsfelder Musikanten, von 20 bis 21 Uhr die Aufführungen der Partnerstädte und ab 21 Uhr nochmals die Original Härtsfelder mit einer Schlagernacht zu erleben, am Sonntag von 12 bis 14 Uhr die Stadtkapelle Neresheim, von 14.15 bis 15.15 Uhr die Vereine, von 15.30 bis 18.30 Uhr der Musikverein Elchingen und ab 19 Uhr „Junges Fieber“.

Die Bühne Stadtgraben haben am Samstag von 16.30 bis 19.30 Uhr der Musikverein Auernheim und ab 20 Uhr DJ Black Sun für sich, am Sonntag von 13.30 bis 15.30 Uhr das Akkordeonorchester Dorfmerkingen, von 15.45 bis 16.45 Uhr die Vereine, von 17 bis 18.30 Uhr die Klosterstadtmusikanten und ab 19 Uhr „Brenztalpower“.

Außerdem gibt es an beiden Wochenendtagen im Stadtgarten ein großes Mittelalter-Spektakel, zu dem sich historische Vereine aus ganz Süddeutschland treffen.