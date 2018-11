Herbrechtingen Naturtöne zum Abschluss der Fotowoche

Herbrechtingen / pm

Die Abschlussveranstaltung der 27. Herbrechtinger Fotowoche war zugleich eine Premiere.

Inspiriert vom Ausstellungsthema „Ton-Art“ hatten die Fotofreunde Herbrechtingen erstmals die Städtische Musikschule eingeladen. Das Konzert der Musiklehrer wurde untermalt mit Fotos passend zu den Stücken und ergänzt mit Bilderschauen der Fotofreunde. Alles drehte sich an diesem Abend um Naturtöne.

Eingestimmt wurden die zahlreichen Gäste mit dem Frühling aus Vivaldis „Vier Jahreszeiten“ mit Kristina Fuchs (Violine), Dr. Sebastian Fischer (Violine) und Ulrich Eckardt (Gitarre). Dagmar Steiff am Violincello und Regine Benning am Klavier überzeugten beim bekannten Stück „Der Schwan“ aus dem Karneval der Tiere.

Fotos von der Ringelblume durften beim begabten Klavierspiel von Regine Benning mit dem Stück „Marigold“ von B. Mayerl nicht fehlen. Mit den Präsentationen „Art of Nature“ und „Natur ganz nah“ wurde die Musik mit Bildern der Fotofreunde ergänzt: Abstrakte Fotografien, die die Natur als Kunstwerk erwecken und den Besucher mit Makroaufnahmen ganz nah in die Welt der Pflanzen und Insekten entführen.

„Le merle noir“ – die schwarze Amsel – stand im Mittelpunkt des Duetts mit Botond Rab an der Querflöte und Kyoko Kanazawa am Klavier. Ein Höhepunkt vor der Pause war der virtuose „Flight of Sunbirds“ von R. Edwards mit vierhändigem Klavierspiel von Kyoko Kanazawa und Dr. Sebastian Fischer. Die passende Bilderschau von Emil Maier, „Swim

&

Fly“, untermalte den Ausflug unter die gefiederten Artgenossen mit Bildern von Schwänen, Möwen und Störchen.

Reise durch die Jahreszeiten

Die zweite Hälfte des Abends entführte zuerst nach Spanien mit dem Blockflötenensemble um Waltraud Rubner, lud dann mit der Schau „Magic Forest“ von Michael Ruoff zu einem Herbstspaziergang in den Wald ein, um dann zu Vivaldis „Winter“ mit Ulrich Eckardt, Gitarre, und Dr. Sebastian Fischer, Violine, überzugehen und auf die kommende Jahreszeit einzustimmen. Weiter ging es mit dem Element Wasser, das perlend und kraftvoll durch das Klavierspiel von Dr. Sebastian Fischer, Klavier und Matthias Drost an der Trompete lebendig wurde. Untermalt wurde das Spiel mit der Präsentation „Vatn – Wasser“ von Susanne und Ralf Walter, welche nach Island zu glitzerndem Eis und wilden Wasserfällen führte.

Das hervorragende und überraschende Vibraphon Solo von Anna Zeltzer mit dem Stück „Mourning Dove Sonnet“ rundete den Abend zu einem einzigartigen Erlebnis ab.

Das begeisterte Publikum dankte mit einem langen Applaus.