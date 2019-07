Gut Ding braucht Weile. Nach 20 Jahren sind nun alle Maßnahmen beendet. Zuletzt wurde an elf Stellen der Waldsaum aufgebaut. Was geschaffen wurde, gilt als beispielhaft.

Regina Zeeb bringt es auf den Punkt: „Es war eine lange Geschichte.“ An deren Ende aber Einmaliges steht. Die vor 20 Jahren aufgenommene Planung zur Gewässerentwicklung der Lone ist zu einem Vorzeigeprojekt geworden, das, so Zeeb, landesweit beispielgebend sei. Sie kann sich dieses Urteil erlauben, denn mit ihrem Planungsbüro war die geschäftsführende Gesellschafterin von Beginn an dabei.

Eigentlich war ja bereits im Juli 2012 in Bissingen der Abschluss der Renaturierung der Lone und gleichzeitig der Abschluss der Flurneuordnung im Lonetal gefeiert worden. Die Besucher des Festaktes konnten sich schon damals über einige neue Schleifen der Lone, etliche Biotope, ein neues Wegenetz und einen durchgehenden Gewässerrandstreifen freuen. Die Anpflanzung von Waldsäumen steckte aber zum Teil noch unerledigt im Maßnahmenbündel zur Renaturierung.

Anliegerkommunen sind zuständig

Der Anstoß für die Gewässerentwicklung war von der Stadt Herbrechtingen ausgegangen, die dafür Fördermittel des Landes in Anspruch nehmen konnte. Die Lone gilt als Gewässer zweiter Ordnung und damit sind die Anliegerkommunen für deren Gedeihen zuständig. Wie sich bei den ersten Erhebungen zeigte, war aber Herbrechtingen gar nicht alleiniger Eigentümer der Lone. So musste in Folge parallel zur Renaturierung das angesprochene Flurneuordnungsverfahren betrieben werden, um die Eigentumsverhältnisse so zu vereinfachen, dass die Maßnahmen zum Gewässerschutz überhaupt greifen konnten.

Im Mittelpunkt der Diskussionen stand damals der Gewässerrandstreifen, eine vom Wasserrecht vorgegebene fünf Meter breite Schutzzone, die nicht gedüngt werden darf und noch weitere Auflagen für die Landwirtschaft nach sich zieht. Die Einsicht in die Notwendigkeiten dieser Vorgaben fiel nicht gerade leicht, da man ja wusste, dass die Lone eher selten Wasser führt. Auch Landrat Thomas Reinhardt konnte sich beim Festakt vor sieben Jahren diese Bemerkung nicht verkneifen: „Jetzt haben wir einen Gewässerschutzstreifen, aber kein Gewässer.“

Dass jetzt die noch ausstehende Pflanzung von Waldsäumen auf elf Flächen abgeschlossen wurde, ist auf eine Mahnung des Regierungspräsidiums zurückzuführen. Beim Überfliegen des Lonetals war dieser Mangel aufgefallen. Da Fördermittel überwiesen worden waren, verlangte das RP ein Nacharbeiten. Dieses ist jetzt vollzogen.

Bei den jetzigen Pflanzungen handelt es sich im Wesentlichen um Strauchpflanzungen mit mittelkronigen Einzelbäumen und wenigen großkronigen Bäumen. Diese Saumgesellschaften sind laut Zeeb als Schnittstelle zwischen dem offenen Land und dem Wald ein wichtiger Lebens- sowie Nahrungs- und Brutraum für viele Tierarten. Der Waldsaum ist auch Deckungsraum für Niederwild wie Hasen.

Standortgerechte Pflanzen

Bei der Auswahl der Pflanzen achtete das Büro Zeeb darauf, dass sie der potenziellen natürlichen Vegetation des Lonetals entsprechen. „Also alles streng standortgerecht.“ Auf den elf Flächen wurden am Waldsaum unter anderem Hunds- und Kartoffelrose, Pfaffenhütchen, Liguster, Schlehe und Heckenkirsche gesetzt. Entlang des Gewässers wählte man Silber-, Grau-, Purpur-, Korn- und Salweide. Als solitäre Bäume wurden beispielsweise Traubeneiche, Feldahorn, Speierling und Flatterulme gewählt. „In Summe handelt es sich um reich blühende und fruchtende Pflanzen, die Nahrung und Deckung für eine Vielzahl von Tierarten bieten“, so Zeeb.