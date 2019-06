Im Donauried droht die Grauammer auszusterben. Im Rahmen eines Förderprojekts versucht der Landkreis samt Partnern gegenzusteuern – mit Blühstreifen und „Mut zur Ungepflegtheit“.

Sie ist klein und durch ihr bräunlich-graues Gefieder gut getarnt: Wer die Grauammer sehen will, muss schon genau hinschauen. Oder vielmehr hinhören. Denn gesehen wurde die Grauammer im Donauried bei Sontheim/Brenz und im angrenzenden bayerischen Donaumoos bereits seit drei Jahren nicht mehr. 2017 habe ein Hobby-Ornithologe immerhin drei balzende Männchen gehört, berichtete Agraringenieurin Anja Schumann von der Arbeitsgemeinschaft Schwäbisches Donaumoos (Arge) am Mittwoch bei einem Vortrag in der Sontheimer Gemeindehalle. 2018 sei dann auf bayerischer und baden-württembergischer Seite noch jeweils ein Tier zu vernehmen gewesen. Und dieses Jahr? Laut Schumann gab es bislang nur einen einzigen Treffer.

Früher war das noch anders. So hatten sich den Aufzeichnungen der Arge zufolge allein in den Jahren 2000 bis 2002 rund 50 Grauammer-Paare im Donauried niedergelassen. Die Vogelart, zu deren bevorzugten Brutplätzen Waldränder, Wiesen, Acker- und Brachflächen zählen, fühlte sich offenbar wohl im Donauried. Schumann: „Sie ist ein typischer Vogel für unser Gebiet.“ Eigentlich.

Dass die Grauammer-Population inzwischen quasi bei null angekommen ist, dürfte in diesen Zeiten niemanden mehr allzu sehr verwundern. Das menschengemachte Artensterben ist in aller Munde, die Faktoren dafür viel diskutiert: Insekten finden zu wenig Nahrung, fehlen dadurch wiederum als Nahrungsgrundlage für Vögel, zudem fehlen Rückzugsorte und Brutplätze, mancherorts Wasser, hinzu kommen Monokulturen, veränderte Bearbeitungsmethoden und -geschwindigkeiten in der Landwirtschaft sowie das undifferenzierte Essverhalten der Menschen und der flächenverschlingende Straßenbau.

In Bayern und mittlerweile auch in Baden-Württemberg wird unter dem Titel „Rettet die Bienen“ per Volksbegehren für mehr Artenvielfalt gekämpft. Auch im Donauried hat man 2017 den Kampf aufgenommen. Für ihr Grauammer- bzw. Offenlandbrüterprojekt erhielt die Untere Naturschutzbehörde am Landratsamt Heidenheim von der Stiftung Naturschutzfonds bzw. der Glücksspirale für einen Zeitraum von rund zwei Jahren eine Förderung in Höhe von rund 69 000 Euro. Unterstützt vom Landschaftserhaltungsverband, der Arge Schwäbisches Donaumoos und der Gemeinde Sontheim/Brenz wird seither an Strategien zum Erhalt der Grauammer-Population auf einer 2000 Hektar umfassenden Fläche im Ried getüftelt. Zwölf Maßnahmen habe man allein seit Frühjahr 2019 umgesetzt, berichtete am Mittwoch Fabian Beißwenger, der das Projekt am Heidenheimer Landratsamt betreut.

Maßnahmen. Das heißt in diesem Fall: Blühstreifen, Blühbrachen, Altgrasstreifen und an die Brutzeit der Vögel angepasste Mahlzeiten. Die Flächen dafür stellen auch Landwirte aus Sontheim und Niederstotzingen zur Verfügung. Dafür erhalten sie je nach Art der Beteiligung bis zu 565 Euro pro Hektar Land, durch Förderprogramme wie die Landschaftspflegerichtlinie und das Förderprogramm für Agrarumwelt, Klimaschutz und Tierwohl.

Insgesamt elf Landwirte haben sich laut Schumann bisher für eine Beteiligung entschieden. Um Gehör zu finden, gehe die Arge direkt auf diejenigen, die infrage kommen, zu. Teilweise sei das sehr schwierig, ein Generationenstreit, teilweise begegne man aber auch aufgeschlossenen Landwirten. Der Vorschlag für eine noch ausstehende Maßnahme stammt sogar von einem Landwirt: Entlang der Wasserleitung der Landeswasserversorgung (LW) soll künftig auf einer Breite von zehn Metern ein Blühstreifen angelegt werden. Acht Bewirtschafter, durch deren Gebiet die Leitung verläuft, und die LW selbst gaben für den Vorschlag grünes Licht: Im September, wenn die Wetterverhältnisse günstiger sind, soll daher eine spezielle Saatmischung ausgebracht werden.

„Eigentlich hätten wir mit diesem Projekt schon vor 15 Jahren starten sollen“, ließ Schumann wissen. Denn die Grauammer sei ein sehr gebietstreuer Vogel. „Wenn er erst einmal aus dem Donauried verschwunden ist, sehe ich schwarz.“ Eine Nachzucht oder Wiederansiedelung nämlich sei unheimlich schwierig. Man könne daher nur hoffen, dass das eine Brutpaar, das sich dem Gehör des Ornithologen zufolge derzeit noch dort aufhält, gerettet werden kann.

Und das wiederum hängt aus Schumanns Sicht sicherlich nicht allein von der Landwirtschaft ab. Jeder müsse dazu beitragen, die Landschaft „naturfreundlicher“ zu gestalten. Zum Beispiel im eigenen Garten: extensiv bewirtschaften, sprich nur einmal im Jahr mähen. Und wenn dann die Nachbarn tuscheln? „Da muss man schon Rückgrat haben! Und Mut zur Ungepflegtheit!“