Nattheim Nattheims VdK würdigt treue Mitglieder

Nattheim / HZ

Gert Zipser, stellvertretender Kreisvorsitzender, schilderte, dass sich die Anzahl der Mitglieder in fünf Ortsverbänden positiv und in den 20 anderen negativ entwickelte.

Schriftführer Jürgen Skaruppe wies in der Hauptversammlung des VdK auf die wachsende Bedeutung des Internets hin, besonders auf die Homepage des Ortsverbands, die sich zunehmender Beliebtheit erfreue, was an der Anzahl der Aufrufe ablesbar sei.

Jahresberichte erstatteten Vorsitzender Wolfgang Hable und Kassenführerin Rita Weiser. Bürgermeister Norbert Bereska würdigte das ehrenamtliche Engagement des VdK-Ortsverbands.

Gert Zipser, stellvertretender Kreisvorsitzender, schilderte, dass sich die Anzahl der Mitglieder in fünf Ortsverbänden positiv und in den 20 anderen negativ entwickelte. Die Gesamtmitgliederzahl im Kreis sei unter 5000 gesunken.

In den Wahlen wurden der Vorsitzende Wolfgang Hable, Kassiererin Rita Weiser sowie die Beisitzer Maria Binder und Thomas Maier wiedergewählt. Neu gewählt wurden die Frauenbeauftragte Karla Hable und Günther Paschaweh als Kassenprüfer. Für 25-jährige Mitgliedschaft wurden Georg Böhm, Hans Buck, Maria Mailänder und Leontine Weber geehrt, für zehn Jahre Maria Baß, Gabriele Bleckert, Walter Druschl, Eva Müller, Günther Paschaweh, Karin Riek und Gertrud Rupp.