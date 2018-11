Nattheim Nattheimer Motorsport-Premiere ist geglückt

Nattheim / Laura Strahl

Von Nattheim aus gingen am Samstag erstmals knapp 50 Teams an den Start. Insgesamt hatten sie 65 Kilometer zu bewältigen – eine Herausforderung für das Organisationsteam.

Die 19 leuchtet rot auf, die nachfolgende 20 hingegen grün. Dass da etwas nicht stimmen kann, sieht Rallye-Organisationsleiter Uwe Schmidt beim Blick auf die Leinwand sofort. „Weiß jemand, was da los ist?“, fragt er in die Runde – und erhält prompt die Antwort: technischer Defekt, Antriebswelle gerissen. Für das Team mit der Nummer 19 ist die ADAC-Junior-Rallye Baden-Württemberg am Samstag also gelaufen, ihr Opel Astra F GSi streikt schon während der ersten von insgesamt sechs Wertungsprüfungen. Ärgerlich.

Für Uwe Schmidt und seine sechs Kollegen von der Rallye-Leitung aber beweist der Totalausfall von Nummer 19, dass die Kommunikation mit den Streckenposten bestens funktioniert: Die wichtige Info, dass es auf der Strecke ein Problem gibt oder vielmehr gab, ist wie gewünscht im Hinterzimmer der Nattheimer Gemeindehalle angekommen. Dort, in einer Art Schaltzentrale, laufen an diesem Samstag alle Fäden zusammen. Per Handy, Funkgerät und übers Internet trudeln stetig Informationen und Zeiten ein.

200 Helfer an den Strecken

„Wir haben heute circa 200 Leute an den Strecken“, erklärt Schmidt. Auch Rettungsdienste und Ärzte sind im Einsatz – im Ernstfall wolle man in höchstens fünf Minuten vor Ort sein. Vor Ort bedeutet dieses Jahr auf drei Strecken bei Großkuchen, Nattheim und Dischingen. Zwei dieser Wertungsprüfungen sind den Organisatoren und den 46 teilnehmenden Teams bereits aus den Vorjahren bekannt. Mit der Dischinger Route ist auf den insgesamt 65 Kilometern, die es an diesem Tag zu absolvieren gilt, aber auch eine neue Strecke dabei.

Und auch Nattheim als Ausgangspunkt für die Rallye stellt eine Premiere dar. Nach mehreren Jahren in Heidenheim haben sich die veranstaltenden Motorsportclubs aus Ostfildern-Nellingen, Horb-Grünmettstetten und Drackenstein für einen Ortswechsel entschieden. Aus verschiedenen Gründen, wie Uwe Schmidt erklärt. So spiele etwa die in Heidenheim geltende Umweltzone eine Rolle. Außerdem gebe es finanzielle Gründe. So brauchte man im Rallye-Zentrum im Brenzpark stets ein teures Zelt – das dann je nach Witterung doch keine optimalen Bedingungen garantieren konnte.

Worauf kommt es an?

Das schnellste Team gewinnt, so viel ist klar. Allerdings wird dieses Team auf andere Art ermittelt als etwa bei einem Formel-1-Rennen. Statt eines Massenstarts werden die Autos einzeln und im Minutentakt auf die Strecke geschickt. „Man fährt also gegen sich selbst“, sagt Organisationsleiter Uwe Schmidt. „Man weiß ja nicht, was die anderen tun.“

Ein weiterer Unterschied liegt darin, dass es nicht nur eine, sondern mehrere Strecken, genannt Wertungsprüfungen, zu bewältigen gilt. Im Fall der ADAC-Junior-Rallye hatten Fahrer und Beifahrer am Samstag drei verschiedene Prüfungen (bei Großkuchen, Dischingen und Nattheim) zu absolvieren. Diese werden für den restlichen Verkehr gesperrt, die Fahrer dürfen dort also so schnell fahren wie möglich.

Verkehrsordnung gilt

Auf den Abschnitten zwischen den Wertungsprüfungen müssen sich die Fahrer natürlich an die Straßenverkehrsordnung halten. Zeit verlieren sie dadurch aber nicht: Per Zeitschranke wird exakt gemessen, wie lange die Fahrer vom Start bis zum Ende einer jeden Wertungsprüfung gebraucht haben.

Am Ende werden alle sechs Zeiten (jedes Team musste die drei Wertungsprüfungen zweimal fahren) addiert – und gewonnen hat dasjenige Team mit der geringsten Zeit. Am Samstag waren das Fritz Köhler und Petra Hägele in einem BMW M3 Compact E46. Auf ihrem Zeitkonto standen am Ende exakt 38:29.7 Minuten.