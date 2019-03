Königsbronn Narrengottesdienst der Pfannaglopfer

Königsbronn / Hartmut Pflanz

Maskenträger hielten am Sonntag Einzug in Königsbronns katholische Kirche Mariä Himmelfahrt.

Zusammen mit Pfarrer Dietmar Krieg und seinem evangelischen Kollegen Christoph Burgenmeister hatten die Itzelberger Pfannaglopfer zum Narrengottesdienst eingeladen. Zum ersten Mal mit dabei war der Chor 2000 aus Schnaitheim, der mit fetzigen Liedern die Gottesdienstbesucher begeisterte.

Die beiden Pfarrer verpackten den in schwäbisch gehaltenen Gottesdienst in lustige Reime mit durchaus ernstem Hintergrund. So wurde zum Beispiel die Polonaise mit der Fronleichnamsprozession verglichen und im Anschluss festgestellt, dass das Abendmahl zum Teil ein recht komplizierter Salat ist. Auch erwähnten die beiden Geistlichen, wie wichtig die fünfte Jahreszeit sei – besonders wenn es darum geht, mal wieder lustig zu sein. Man könne ja schließlich nicht immer nur arbeiten, sondern müsse auch mal abschalten.

Großen Beifall ernteten die beiden Pfarrer auch für ihr umgedichtetes Berliner Lied, das sie auf ihren Gitarren begleiteten. Das gemeinsame Schluss-Lied ,,Laudato Si“ brachte nochmals Stimmung in die fast volle Kirche.