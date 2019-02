Bissingen Im Zauberwald: Närrisches Treiben beim SV Bissingen

Bissingen / HZ

Das Bühnenbild des SV Bissingen war für die Faschingsfreunde der Hingucker des Wochenendes.

Bäume, Wurzeln, ja sogar eine Hobbit-Höhle und ein Drachenschädel – das Team des SV Bissingen hatte für das Faschingstreiben in der Mehrzweckhalle unter dem Motto Zauberwald einiges aufgefahren. Neben einem aufwendigen Bühnenbild ist der SVB nach eigenen Angaben aber auch für seine einzigartige Show und die ausgelassene Stimmung bekannt.

In puncto Show zeigten am Samstag zunächst die SVB-Girls ihr Können, bevor die SVB-Chaoten folgten. Zum dreißigjährigen „Top oft he Show“-Bühnenjubiläum begeisterten die Darsteller das Publikum mit dem „Märchenprinzen“ der Band EAV, dem „Vogelbeerbaum“ der Gruppe Dorfrocker sowie Tanzeinlagen zu Songs wie „Bring me to life“ und „Sweet but psycho“.

Besonders gut kam auch das „Zwergenlied“ der Sieben Zwerge an, die unter anderem ihre Liebe zu Schneewittchen besangen. Auch hits wie „Cordula Grün“ oder die „Gummibärenbande“ durften nicht fehlen. Anschließend schwangen die Besucher bis in die frühen Morgenstunden das Tanzbein zur Musik von Brenztal Power.

Am Sonntag hatten dann die kleinen Faschingsnarren ihren Spaß im Zauberwald. Das Duo Koch sorgte für Livemusik, die Moderatoren Johann und Robin sowie ihre Assistentinnen Juliane und Janine machten Spiele, Polonaisen und Tänze mit den Kindern. Zwischendurch zeigten die „Little dancers“ des SVB eine Tanzeinlage zu „Applause“ von Lady Gaga.

Weiter geht das närrische Treiben des SVB am Freitag, 1. März, ab 20 Uhr mit dem Ü-30-Fasching.