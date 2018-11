Söhnstetten Nächster Schritt: Bürgerversammlung

Söhnstetten / Brigitte Malisi

Viele Söhnstetter Bürger fühlen ihre Interessen schlecht vertreten, auch weil Gemeinderäte zu oft Fraktionszwängen unterliegen. Jetzt wurde über die Vor- und Nachteile einer eigenen Interessenvertretung diskutiert.

Etwa sieben Kilometer trennen den Teilort Söhnstetten von seiner Muttergemeinde Steinheim. Gefühlt scheint die Distanz aber größer zu sein. In Söhnstetten ist es kein Geheimnis, dass man sich von Gemeinderat und Verwaltung nicht wahrgenommen fühlt. Der Verein „Gemeinsam für Söhnstetten“ hatte nun die Frage aufgeworfen, ob ein Ortschaftsrat dem Dorf mehr Gehör verschaffen könnte, und lud am Donnerstag ins Feuerwehrmagazin ein. Das Thema interessiert die Bürger, das zeigte die rege Beteiligung, gleichermaßen scheint es sie aber zu spalten.

Um mehr Informationen zu erhalten, hatte Vereinsvorsitzender Martin Veit Sonn Georg Jäger, (Ortschaftsrat Gussenstadt), Hans Kaiser, (Ortsvorsteher Schnittlingen) und Elke Ihring (Rathausmitarbeiterin Böhmenkirch) eingeladen. Alle drei waren sich einig, dass ein Ortschaftsrat sowohl für eine Gemeinde, als auch für die Verwaltung nur Vorteile haben könne.

Allerdings war von allen auch zu hören, dass der Erfolg des Rates von dessen Engagement abhänge, und vom Willen an einem Strang zu ziehen. In gleichem Maß aber auch davon, dass Gemeinderat und Verwaltung bereit seien, die Meinung des Ortschaftsrates anzunehmen und Vorschläge umzusetzen.

Karl Blum sah dennoch keinen Vorteil in einem Ortschaftsrat. Mit sechs Söhnstetter Vertretern sei der Ort im Gemeinderat gut vertreten. Wichtig sei, dass zwischen Gemeinderäten und Bürgern ein Austausch stattfinde, dafür könne er sich einen Runden Tisch vorstellen. Manfred Maurer pflichtete bei, die Gemeinderäte müssten das Interesse des Dorfes im Auge haben. Hans Weiler hielt einen Ortschaftsrat für einen Bittsteller im Gemeinderat.

Ihnen wurde entgegengehalten, dass die Söhnstetter Vertreter in ihren Entscheidungen zu sehr von ihren Fraktionen geprägt seien. Eine Ansicht, die wohl auch andere im Saal teilten, dennoch schienen viele der Bürger vom Sinn eines Ortschaftsrates nicht recht überzeugt zu sein. Das spürte auch Georg Jäger, dem das völlig unverständlich erschien. In einer flammenden Rede setzte er sich für die Gründung eines Rates ein: „Wer ist denn näher dran am Bürger?“, fragte er in den Saal. Die Ortschaftsräte wüssten auf Anhieb, wo eine Leitung verlegt werden müsse, oder welchem Bauer welcher Grund gehöre. Ein Ortschaftsrat müsse aber auch initiativ sein: „Da lebt die Politik, da lebt Demokratie“ warb er. Jäger verwies auf den Gussenstadter Ortschaftsrat, der derzeit mit der Turm- und Festhalle beschäftigt sei und Zugang zu Infos habe, die dem Gemeinderat nicht einmal bekannt seien.

Ob solche Kompetenzen auch einem Söhnstetter Ortschaftsrat zugestanden würden? Auch da gab es Zweifler. Jäger wandte sich schließlich an die Gemeinderäte, die sich bis dahin nicht geäußert hatten. Den Auftakt machte der Söhnstetter Gemeinderat Mathias Brodbeck der eingestand, dass er kein Befürworter eines Ortschaftsrates sei. Die Arbeit eines solchen Gremiums sei nicht besser oder schlechter als die der Gemeinderäte, wenn sie nicht von den Bürgern angenommen werde. Er würde ein regelmäßiges Treffen vorziehen.

Die Gemeinderatstätigkeit sei in den letzten Jahren sicher nicht optimal gelaufen, räumte Christoph Müller ein, ebenfalls ein Söhnstetter Vertreter im Gemeinderat. Er appellierte daran, an einem Strang zu ziehen, “in welchem Gremium das stattfindet ist egal“.

Holger Weise zeigt sich offen

Und schließlich ergriff auch Holger Weise als künftiger Bürgermeister das Wort. „Ich bin offen, wenn Söhnstetten das möchte“, signalisierte er. Das Anliegen müsse aber von einer großen Mehrheit in der Bevölkerung getragen werden. Um das auszuloten, halte er eine Bürgerversammlung für geeignet, bei der dann auch weitere Söhnstetter Themen besprochen werden könnten. Weise machte aber auch deutlich, dass er andere Gründe sehe, warum Wünsche aus Söhnstetten bisher nicht angekommen seien. Daran hätte seiner Meinung nach auch ein Ortschaftsrat nicht geändert.

Martin Sonn-Veit zog das Fazit, dass als nächstes ein Antrag auf eine Bürgerversammlung bei der Gemeinde gestellt werden müsste. Ob ein Ortschaftsrat dann schon bei der Kommunalwahl im Mai nächsten Jahres umgesetzt werden könnte, daran bestanden allerdings Zweifel.

Welche Rechte hat ein Ortschaftsrat?

Aufgabe des Ortschaftsrates ist es, die örtliche Verwaltung zu beraten. Betreffen wichtige Angelegenheiten die Ortschaft, muss er dazu angehört werden. Zudem hat er ein Vorschlagsrecht in allen Angelegenheiten, die die Ortschaft betreffen. Der Gemeinderat kann dem Ortschaftsrat durch die Hauptsatzung auch Angelegenheiten zur Entscheidung übertragen, wenn diese die Ortschaft betreffen.