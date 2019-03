Zollhaus-Areal Nächste Runde für Gerstetter Baugebiete

Gerstetten / Christine Weinschenk

Die Pläne für das Gerstetter Zollhaus-Areal werden konkreter. Auf der Völlstütze sollen auf einer Fläche von 2,3 Hektar zusätzliche Bauplätze entstehen.

Ein Baugesuch lag bereits vor, jetzt gibt es auch den dazugehörigen Bebauungsplanentwurf. Die Rolf Kunze Wohnbau GmbH aus Langenau will auf dem Zollhaus-Areal bekanntlich drei Mehrfamilienhäuser mit 40 Wohnungen und einer Tiefgarage errichten. 10,8 Meter soll das dreigeschossige Gebäude mit begrüntem Flachdach nächst der Osterstraße messen. 9,5 Meter sind für die beiden Häuser mit zwei Geschossen und einem zusätzlichen Staffelgeschoss Richtung „Mäuerle“ vorgesehen. Die Gebäude seien höhenmäßig der Umgebungsbebauung angepasst, erläuterte Bauverwaltungsamtsleiter Fabian Oßwald in der Sitzung des Gemeinderats. Zudem werde der Bauherr das Gefälle nutzen, die Häuser würden dem Hang folgen.

Elisabeth Dauner (FWV) macht die alleinige Zufahrt von der Osterstraße zum neuen Wohngebiet Sorgen, da diese direkt entlang von Wohnhäusern führt. Natürlich müsse der Zugang zu den Gebäuden gegeben sein, erwiderte Ordnungsamtsleiter Rudolf Stang. „Aber die Grundstücksbreite gibt das her.“ Bürgermeister Roland Polaschek nannte die Zufahrtssituation unbefriedigend. „Das wird uns in der Praxis Probleme machen.“

Kritische Anwohner gibt es auch

Und so gibt es auch Anwohner, die das Vorhaben kritisch sehen. Im Rahmen der jetzt folgenden öffentlichen Auslegung will die Verwaltung daher auf Kritik und mögliche Befürchtungen eingehen. Für den 20. März ist eine Infoveranstaltung geplant. Georg Jäger (KWG) äußerte sich lobend über die innerörtliche Nachverdichtung. „Hier werden wir eher bezahlbaren Wohnraum schaffen als auf der Völlstütze.“

Das überplante Gebiet umfasst mehr als das rund 4900 Quadratmeter große Zollhaus-Areal. Die offizielle Bezeichnung für den Bebauungsplan lautet daher auch „Westlich der Osterstraße“. Hier gibt es noch weitere Grundstücke in Privatbesitz mit insgesamt rund 9800 Quadratmetern Fläche. „Dafür gibt es noch keine expliziten Pläne“, so Oßwald. „Aber es sollte schon im Vorgriff eine städtebauliche Regelung vorhanden sein.“ Der Gemeinderat stimmte bei zwei Enthaltungen dem Entwurf des Bebauungsplans zu.

Reihenhäuser auf der Völlstütze

Die Warteliste für Bauplätze ist auch in Gerstetten lang. 58 Namen befinden sich derzeit darauf. Noch in diesem Jahr soll sich das ändern: Auf dem Hang der Völlstütze oberhalb der ehemaligen Kläranlage sollen auf 2,3 Hektar Fläche rund 25 Bauplätze entstehen. Auf Wunsch des Regierungspräsidiums und des Regionalverbandes musste die Gemeinde bei der Belegungsdichte nachbessern. Die Parzellen waren bisher zu großzügig und nicht flächensparend genug geplant, erläuterte Oßwald. Bislang lagen die Bauplätze bei einer Größe von etwa 650 Quadratmetern, rund 50 weniger werden es nun sein. Dadurch sind zwei weitere Grundstücke für Einzel- und Doppelhäuser entstanden. Darüber hinaus wurde die Möglichkeit zur Bebauung mit Reihenhäusern geschaffen. Der Platz zum Rodeln am Schlittenhang soll weiterhin bestehen.

Auch bei den Erschließungskosten haben sich Änderungen ergeben. Der ursprünglich geplante getrennte Schmutz- und Regenwasserkanal hätte zu unwirtschaftlich hohen Kosten geführt, so Ortsbaumeister Bernd Müller. 25 Euro pro Bauplatz hätten aufgeschlagen werden müssen. Daher soll nun ein modifiziertes Mischsystem zum Einsatz kommen. Das Niederschlagswasser soll auf den Grundstücken der zukünftigen Eigentümer rückgehalten werden und versickern. Auf rund 1,1 Millionen Euro werden die Erschließungsarbeiten geschätzt. „Das ist ziemlich teuer“, so Polaschek. „Es war aber nicht abzusehen, dass man dort so schnell auf Fels stößt.“

Baubeginn im April

Franz Kraus (FWV) merkte an, dass damit auch der Aushub für Bauherren teurer werde. Hans Mailänder (Grüne) sprach von einem faulen Ei, das man sich lege. „Wenn wir dort keinen Kanal bauen können, können die Bauherren auch keine Sickergrube anlegen.“ Mit einer Enthaltung und einer Gegenstimme von Mailänder entschied der Gemeinderat, die Tiefbauarbeiten für das Gebiet öffentlich auszuschreiben. Der Baubeginn ist für April geplant. In Eigenregie durch einen Telekommunikationsanbieter soll der Breitbandausbau erfolgen. Zwei Unternehmen haben offenbar bereits ihre Bereitschaft signalisiert.