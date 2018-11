Sontheim/Brenz Röhm: Monats-Rekordumsatz nach Krisenzeiten

Sontheim/Brenz / HZ

Nach den Krisenzeiten sieht sich die Sontheimer Firma jetzt auf dem Weg der Gesundung und macht dies unter anderem an einem Monats-Rekordumsatz fest.

Den höchsten Monatsumsatz der vergangenen zehn Jahre meldet der Spann- und Greiftechnikspezialist Röhm GmbH mit Stammsitz in Sontheim und weiteren deutschen Standorten in Dillingen an der Donau und St. Georgen im Schwarzwald.

Röhm war in den letzten Jahren wiederholt in die Krise geschlittert und konnte sich nie richtig aus dieser Situation befreien. Erst nach der Übernahme der Unternehmensgruppe durch die österreichische Dr. Helmut Rothenberger Holding GmbH im September 2017 und Änderungen in der Geschäftsführung meldet das Unternehmen seit Dezember letzten Jahres wieder Gewinne. Mit 13,7 Millionen Euro Monatsumsatz im Oktober setzt Röhm nun einen drauf.

Zurück in der Gewinnzone

„Wir sind sehr stolz auf die herausragenden Leistungen des gesamten Teams in den letzten 12 Monaten. Eine Firma binnen so kurzer Zeit aus der Krise in die Gewinnzone zu führen ist schon etwas Besonderes“, so äußerte sich der neue Geschäftsführer Gerhard Glanz.

„Nachdem das Unternehmen 2018 repariert wurde, soll es nun in 2019 optimiert werden“, so Glanz weiter. Dafür werden unter anderem alle Prozesse analysiert, die Fertigungsmethoden überdacht und weitere Investitionen im zweistelligen Millionenbereich getätigt. Bis heute hat der neue Eigentümer bereits 10,5 Millionen Euro in die Firmengruppe investiert.

Für das Bilanzjahr 2018 erwartet Glanz rund 155 Millionen Euro Gruppenumsatz und einen Ertrag von etwa 8 Millionen Euro. „Das ist angesichts der derzeitigen Hochkonjunktur im deutschen Maschinenbau natürlich noch nicht gut genug, aber ein guter Anfang“, sagt Glanz.

Röhm will die in den vergangenen Jahren verlorenen Marktanteile mit neuen, entwickelten Produkten, welche den Anforderungen des Marktes gerecht werden sollen, zurückgewinnen. Die Eroberung der Marktführerschaft durch Technologieführerschaft ist in jedem Fall die ausgerufene Zielrichtung des neu erstarkten Unternehmens.