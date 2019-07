Mintzu Lee und Franz Lang eröffneten den Musiksommer am Brenzursprung.

Königsbronn. Fast ehrfürchtig betrat man am sonnigen Montagabend die alte Feilenschleiferei in Königsbronn. Die alte Technik, lautlos durch Wasserkraft betrieben, gefiel vor allem den Kindern. Wetterbedingt hatte man das Schlagzeugkonzert ins Freie vor die Schmiede verlegt. Das Schlagzeugduo Mintzu Lee und Franz Lang bot auf den zahlreichen Trommeln, Becken, Röhrenglocken und dem gewaltigen Marimbaphon Klänge von Barock bis zur Moderne.

Feinfühlig und expressiv kam die Schlegelarbeit der beiden, die es nicht nur bei Maurice Ravels „Ma Mère l’Oye“ verstanden, die Melodik zu entwickeln und über das rein Perkussive der Klangwirkung hinauszugehen. Duftige Figuren gab es bei Johann Sebastian Bachs Präludium und Fuge e-Moll auf dem Marimbaphon. Spannung lag im Spiel bei Wayne Siegels „42th Street Rondo“, benannt nach einem New Yorker Straßenmusikerplatz. Franz Lang taufte das bunte Stück kurzerhand in „Schmiede No. 1“ um.

Frech und witzig ging es bei Matthew Shlomowitz‘ „Letter Pieces“ zu. Zu minimalistischen Figuren auf der Mundharmonika von Franz Lang lieferte Mintzu Lee grazile Bewegungen, aber auch „lange Nasen“, und bisweilen streckte sie dem amüsierten Publikum die Zunge heraus. Shlomowitz, Musikprofessor an der Uni Southampton, lässt seinen Spielern viel Freiheit. Ein kleines Instrument, das gurgelnde Töne von sich gab, hatte Mintzu Lee ausgerechnet in einem Souvenirshop in Stonehenge erstanden.

Bezaubernd klang Bachs Cellosuite Nr. 4 auf dem Marimbaphon. Franz Lang zeigte ein sehr differenziertes Spiel bei der Gestaltung von Tempo und Dynamik. Mintzu Lee spielte danach hochkonzentriert und mit Präzision die Cellosuite Nr. 1, auf vier Schlegeln klang das ebenso spannend wie das „Original“. Und in Sachen „Libertango“ erklang nicht das bekannte Werk von Astor Piazzolla, sondern die launige Version von Eric Sammut für Marimba. Den 50 Besuchern gefiel dieser ungewöhnliche, spannende Musikabend. Ein gelungener Auftakt zum Königsbronner Musiksommer.