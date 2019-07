Das „Forum Vocale“ trug Norman Luboffs „African Mass“ zum Musiksommer am Brenzursprung bei.

Ein apartes Klangerlebnis gab es am Mittwochabend in der Klosterkirche in Königsbronn. Unter dem pointierten Dirigat von Andreas Hug bot das „Forum Vocale“ Oberkochen/Königsbronn Norman Luboffs „African Mass“.

Der amerikanische Komponist legte eine verhaltene Exotik in sein Werk, ohne jedoch die chorischen Traditionen zu vernachlässigen. Das „Forum Vocale“ verstand es, schon beim „Kyrie“ differenziert und schwungvoll die Leuchtkraft seiner Stimmen einzusetzen. Ein Glanzpunkt war der strahlkräftige Sopran der Solistin Magdalena Hug, die mit ihrem Stimmvolumen den Kirchenraum mühelos ausfüllen konnte. Souverän begleitete sie den Chor bei so schwierigen Partien wie dem „Credo“, wo der Chor saubere Haltetöne zeigte und die Spannung der Melodik aufzubauen verstand.

Afrikanische Elemente waren nur vereinzelt herauszuhören, aber der angelsächsische Rhythmus wurde durch die Energie und stimmliche Substanz des Chores, der auch mit differenzierten Registern, Temperament und dynamischen Feinheiten glänzte, lässig und lebendig dargestellt.

Florian Stölzel am Klavier setzte klangliche Akzente, ebenso Mintzu Lee an vier Pauken und Franz Lang auf den Congas. Das Accelerando bei „Sanctus“ mit Raspel-Figuren und Conga-Ausbrüchen war ebenso ein Genuss wie die sauberen Forte-Partien bei „Hosanna in excelsis“. Und Niklas Hugs klar geführter Tenor begeisterte nicht nur bei „O salutaris hostia“.

Das „Forum Vocale“ zeigte am Schluss noch einmal sein agiles Zusammenwirken. Disziplin und Sangesfreude waren keine Widersprüche bei einem so markanten Stück wie der African Mass, deren Faszination nicht zuletzt in der prägnanten Kürze lag. Chor, Solisten und Schlagwerker lieferten den 80 Besuchern ein wunderbares Konzert.