Die Sinfonietta Oberkochen-Königsbronn und das „Concert Quartett“ sorgten am Donnerstagabend in der Hammerschmiede in Königsbronn für musikalische Abkühlung bei sommerlichen Temperaturen.

Mit Benjamin Brittens „Simple Symphony“ eröffnete Dirigent Andreas Hug mit der Sinfonietta Oberkochen-Königsbronn den Abend in der Hammerschmiede im Rahmen des Königsbronner Musiksommers. Das Konzert für Streichquartett in vier Sätzen gab einen Einblick in die unterschiedlichen Streicherklänge. Das Stück basiert auf acht Kindheits-Themen des Komponisten, für die er eine besondere Vorliebe hatte. Vom spielerischen Pizzicato im zweiten Satz über sentimentale Melodien im dritten Satz endet das Stück in einem ausgelassenen Finale mit schnellen Läufen. Fast ebenso ausgelassen war auch der Applaus der rund 80 Besucher in der Königsbronner Hammerschmiede.

Mit groovigen Melodien und Elementen aus dem Jazz ging es mit dem „Sonett der Gezeiten“ von Frank Heinz weiter. „Hier dürfen Sie gerne frei mitgehen und klatschen, wenn es Ihnen danach ist“, forderte Hug das Publikum auf. Zusammen mit dem „Concert-Quartett“ mit Frank Heinz (Posaune), Ull Möck (Piano), Axel Kühn (Bass) und Felix Schrack (Drums) spielte die Sinfonietta Oberkochen-Königsbronn ein ganz und gar außergewöhnliches Programm. Musik zwischen Komposition und Improvisation, zwischen Klassischem und Modernem.

Vom Wispern des Meeres

Franz Heinz’ Komposition „Sonett der Gezeiten“ erinnerte ein wenig an Vivaldis vier Jahreszeiten. Auch er macht darin die Natur hörbar – sein Werk ist inspiriert vom Wispern des Meeres, dem Flüstern des Windes und der Farbenpracht der Sonne. Fein gezeichnete, sorgfältig instrumentierte Orchesterpassagen leiteten die Themen ein und wurden von dem „Concert-Quartett“ imitiert.

Nachdenkliche Melodien und gleichzeitig unheimlich energievolle Passagen in dem Werk boten sowohl dem Jazz als auch der Klassik gleichermaßen Raum zur Entfaltung. Die Phantasie und Spielfreude kam auch beim Publikum an und lud zum Mitwippen ein, und auch die erste Violine (Barbara Weidlich) blieb von den jazzigen Rhythmen nicht verschont – zeitweise wippte sie immer wieder mit dem Kopf zum Takt. Solopassagen wurden stets mit lautem Applaus vom Publikum honoriert. Alles in allem ein sommerliches Serenadenkonzert für Klassik- und Jazzliebhaber.