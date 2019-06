Der Musikverein Steinheim war beim Musikwettbewerb in Osnabrück.

Der Musikverein Steinheim reiste mit 52 Personen zum Deutschen Musikfest nach Osnabrück. Das Deutsche Musikfest wird im Rhythmus von 6 Jahren von der Bundesvereinigung Deutscher Musikverbände veranstaltet. Mit dem Pflichtstück „Satiric Dances“ und dem Selbstwahlstück „At the Break of Gondwana“ konnte das große Blasorchester der Steinheimer unter der Leitung von Norbert Hann in der Kategorie Vier den 6. Platz (82 Punkte) erreichen. Tags darauf stand der gemeinsame Besuch der Musikmesse in Osnabrück an. Am Nachmittag spielte der Verein ein Platzkonzert im Schulhof der Domschule.