Mit der Konzertreihe Musik für Ostalb und Donau bringt das Musikfestival Schloss Brenz auch außerhalb der Festivalsaison Konzerte in die Region. So auch am Montag, 8. April, ab 20 Uhr im Kloster Herbrechtingen.

Mit der Konzertreihe Musik für Ostalb und Donau bringt das Musikfestival Schloss Brenz auch außerhalb der Festivalsaison Konzerte in die Region. So auch am Montag, 8. April, ab 20 Uhr im Kloster Herbrechtingen.

Dabei setzt Initiator Georg Michael Grau auf das bewährte Konzept: Es spielen junge, nahbare Künstler, die einen direkten Bezug zur Gegend haben. Dieses Mal gehen in einem Klavierquartett eine Musikerin und drei Musiker auf Tour, die bereits seit den Anfängen des Festivals fester Bestandteil des Ensembles sind: Georg Michael Grau (Klavier), Aglaja Vollstedt (Violine), Felix Weischedel (Viola) und Michael Bosch (Violoncello).

Die Musiker sind Preisträger nationaler und internationaler Wettbewerbe und wurden und werden werden von zahlreichen Stiftungen gefördert.

Zu hören sein werden das Klavierquartett Es-Dur KV493 von Wolfgang Amadeus Mozart und das Quartett Es-Dur op.47 von Robert Schumann. Zwei Werke, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten. Beide zählen beide zu den bekanntesten ihrer Gattung.

Vor Konzertbeginn findet eine Einführungsveranstaltung mit Schülerinnen und Schülern des Giengener Margarete-Steiff-Gymnasiums statt, die unter der Leitung von Meike Pfister und Marcus Willfahrt das Publikum auf das Konzert einstimmen. Der Eintritt ist frei.