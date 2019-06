Nach neun Monaten öffnet das Museum „Brot und Kunst – Forum Welternährung“ seine Pforten wieder.

Neun Monate war das „Museum Brot und Kunst – Forum Welternährung“ geschlossen. Ab Freitag, 5. Juli, ist das Haus mit neuem Namen und neuer Dauerausstellung wieder geöffnet. Die Präsentation der Sammlung hat zwei Dimensionen. Auf der einen Seite steht die Kunstsammlung mit neuen Stücken. Die Bandbreite der Kunstwerke reicht vom 15. bis ins 21. Jahrhundert, von Rembrandt über Chagall, Pechstein und Picasso bis zu Lüpertz und Jankowski. Durch die Epochen kreisen viele Werke dennoch um das Verhältnis von Mensch und Natur, um religiöse und ethische Fragen von Nahrung und Verteilung. Auf der anderen Seite stehen 19 Thementische, die von Landwirtschaft, Ernährung und Brot erzählen.

Im Forumbetreten die Besucher die dokumentarisch-künstlerische Medieninstallation von Clemens Stachel und Wolfgang Konrad: „Die Zukunft der Ernährung“. Auf acht kreisförmig angeordneten Bildschirmen kommen in kurzen Filmsequenzen unterschiedliche Haltungen zu Wort. Am Donnerstag, 4. Juli, ab 18 Uhr beginnt die Eröffnungsfeier im Salzstadel. Eine Einführung in die neugestaltete Dauerausstellung geben die Direktorin des Museums, Dr. Isabel Greschat, und der Architekt Prof. Markus Grob. Den musikalischen Rahmen bietet die „Express Brass Band Neil Vaggers“. Am Sonntag, 7. Juli, ist von 10 bis 17 Uhr freier Eintritt.