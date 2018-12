Kreis Heidenheim Mühlenareal: Wohnungen, Apotheke und Arztpraxis geplant

Kreis Heidenheim / Brigitte Malisi

In Hermaringen hofft man durch den Bau zweier Gesundheitshäuser endlich wieder auf medizinische Versorgung im Ort.

Das Johanniter-Seniorenzentrum ist in den vergangenen Wochen stetig in die Höhe gewachsen. Das neue Wasserkraftwerk ist fast fertig und in diesen Tagen fällt der Startschuss für die beiden Häuser der Kreisbau mit Miet- und Eigentumswohnungen.

In der jüngsten Sitzung des Gemeinderates wurde nun ein weiterer Baustein des Komplexes zwischen Brenz und Bahnhof vorgestellt: zwei Wohn- und Geschäftshäuser, die die Firma Wohn- und Gewerbebau Kling aus Heidenheim plant. Hier, so der große Wunsch in Hermaringen, sollen sich ein Arzt und eine Apotheke ansiedeln. Für eine ebenfalls angegliederte Physiopraxis gibt es wohl schon Interessenten.

Architektin Ulrike Thomas stellte das Projekt vor. Die Besonderheit sei, dass die beiden Häuser durch einen gemeinsamen Erdgeschossbereich miteinander verbunden sind. Ab dem ersten Stock sind beide Häuser dann wieder eigenständige Gebäude.

Die Idee sei entstanden, weil das Grundstück doch recht klein sei. Durch den Zwischenbau entstehe eine große ebenerdige Fläche, von allen Seiten barrierefrei zugänglich. Hier könnte die Physiopraxis untergebracht werden. Der nicht überbaute Bereich des Daches des Zwischenbaus soll begrünt werden, so die Architektin. Dafür gab es gleich einmal Lob der Gemeinderäte, die sich insgesamt angetan zeigten von den Entwürfen. Nachgehakt wurde bei der Höhe der Gebäude, im Vergleich zu denen des Seniorenzentrums. Die beiden Häuser seien etwas höher, erklärte Thomas, man liege aber noch in den Vorgaben des Bebauungsplanes.

In einem der Häuser sind vier Wohnungen vorgesehen, die alle als Eigentumswohnungen angeboten werden. Im vorderen Gebäude, das näher am Bahnhofsvorplatz steht, ist für das Erdgeschoss eine Apotheke geplant, im ersten und zweiten Stock stehen Räume für eine Arztpraxis zur Verfügung, die ebenfalls verkauft werden sollen.

Ute Kölbel (CDU-FWG) gefiel der Entwurf, auch weil es nicht einfach zwei Klötze seien. Die Außenfassade sei durch bauliche und farbige Akzente ansprechend gestaltet. Ute Laib (UBV) tat sich etwas schwerer mit der kompletten Veränderung des Umfeldes. Die doch recht hohen Gebäude stünden eng beieinander, das sei ungewohnt und erzeuge ein wenig ein „Stuttgart-Gefühl“. Robert Schmid (CDU-FWG) hatte damit kein Problem. Ohne Frage sei das ein Umbruch, aber ein positiver. „Ein Dorf wird städtisch von innen heraus.“

Ute Laib hakte nach, was denn geplant sei, falls kein Arzt bereit sei, sich in Hermaringen anzusiedeln. Das würde wohl zwangsläufig dazu führen, dass es auch keine Apotheke geben werde. „Dann werden es eben zwei Wohnhäuser“, erklärte dazu Ralf Frey, Geschäftsführer der Firma Kling. Die Gemeinderäte erklärten ihr Einvernehmen zur Konzeption. Eine Fertigstellung der beiden Gebäude könnte bis Ende 2020 erfolgen.

Bürgermeister Mailänder verwies darauf, dass damit fast das gesamte Mühlenareal überbaut sein werde. Lediglich die Fläche der geplanten Seniorenbungalows sei dann noch frei. Damit keine endlose Baustelle entstehe und das Areal in einem Zug bebaut werde, sollte man sich im kommenden Jahr mit dem Thema intensiv befassen.

Kooperation bei der Energieversorgung?

Die Versorgung der beiden neu vorgestellten Gesundheits- und Wohnhäuser und der beiden Wohngebäude der Kreisbau könnte über Fernwärme erfolgen. Da sei man derzeit im Gespräch, erklärte Bürgermeister Jürgen Mailänder in der Gemeinderatssitzung.

Das Seniorenzentrum könne leider nicht, wie angedacht, mit eingebunden werden. Die Zentrale der Johanniter in Berlin habe dem Vorhaben nicht zugestimmt.