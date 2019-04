Am 28. April öffnen die Geschäfte in der Innenstadt. Auch eine Autoschau findet statt.

Auch wenn die Wetterprognosen nicht verheißungsvoll sind, beim Bund der Selbstständigen (BDS) in Herbrechtingen bleibt man optimistisch für den Sonntag: Denn am 28. April öffnen von 13 bis 18 Uhr die Geschäfte in der Innenstadt. Zugleich mit dem verkaufsoffenen Sonntag findet die Autoschau statt. Fünf Händler stellen bereits ab 12 Uhr Fahrzeuge von sechs Marken auf der Langen Straße vor. Diese ist für den Verkehr gesperrt und reserviert für die erhofft vielen Besucher.

Von Foodtrucks bis Edeldisteln

Schließlich wartet man mit einigen Neuheiten auf. Neben dem Foodtruck von Blue Rabbit BBQ werden erstmals am verkaufsoffenen Sonntag aus Charlys Foodtruck spezielle Hotdogs verkauft. Neu ist auch, dass die Wasserratza Hexa sich an diesem Tag betätigen und mit Kaffee und Kuchen aufwarten. Ulrich Trittler wird außer den Führungen durch seinen Apothekergarten hinter der Adler-Apotheke um 14 und 16 Uhr Setzlinge der Edeldistel anbieten. Diese Pflanze wird bis zu zwei Meter hoch.

Auf gutes Wetter angewiesen ist der Oltimer-Catering-Bus Gin Lizzy, der bei Samen Walther Station machen soll. Er wird von den Tafelmännern betrieben. Senf und Gin ist deren Geschäft.

Für ihre Kunden halten die im BDS organisierten Händler und Gewerbetreibenden Fleißige Lieschen bereit. Gudrun Ziegler, die für den BDS den verkaufsoffenen Sonntag organisiert hat, hofft auf einen schönen Frühlingstag.