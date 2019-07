Was heute ehrenamtliche Helfer leisten, wird wohl in Zukunft wegbrechen. Komobil 2035 soll bei der Suche nach Lösungen helfen. Bei einer Infoveranstaltung blieb das Interesse allerdings aus.

Ein Besuch beim Arzt oder ein Termin in der Stadt – das ist besonders für ältere Leute im ländlichen Raum eine Herausforderung. Angebote wie das Seniorennetzwerk „Füreinander“ in Hermaringen sind da eine große Hilfe, die jedoch mit dem Engagement der ehrenamtlichen Helfer steht und fällt. Im Moment funktioniert das vorbildlich, wie aber sieht die Situation im Jahr 2035 aus?

Bis dahin werden viele der heutigen Helfer wohl selbst auf Hilfe angewiesen sein. Aufgrund der demografischen Entwicklung lässt sich vorhersagen, dass es dann viele alte Menschen geben wird, denen deutlich weniger jüngere gegenüberstehen. Und ob diese überhaupt bereit sein werden, sich ehrenamtlich zu engagieren, vermag wohl niemand vorherzusehen.

Auch Giengen ist dabei

Wie aber könnten heute schon die Weichen gestellt werden für Mobilitätsangebote der Zukunft? Dieser Frage widmet sich das groß angelegte Projekt Komobil 2035 unter der Federführung des Regionalverbandes Ostwürttemberg. Dabei wird erfasst, welche Angebote bereits bestehen und was in Zukunft gebraucht werden könnte. In Hermaringen (wie auch in Giengen) wurden dazu Haushalte befragt. Der Rücklauf sei nicht üppig gewesen, berichtete Bürgermeister Jürgen Mailänder. Gerade mal 64 Haushalte hatten die Fragebögen ausgefüllt. Das Thema sei wohl in der Bevölkerung nicht so präsent, so seine Mutmaßung.

Das ließ sich unschwer auch daran ablesen, dass noch nicht einmal eine Handvoll Bürger ins Rathaus gekommen war, als die Verantwortlichen des Projekts am Dienstagabend erste Ergebnisse vorstellten. Eigentlich hatten die Vertreter des Regionalverbandes Anja Tamm und Andrzej Sielicki sowie Susanne Dahm und Torsten Beck von der Entwicklungsfirma Pakora (Karlsruhe) gehofft, mit Bürgern ins Gespräch zu kommen und daraus neue Ideen zu entwickeln. Doch daraus wurde mangels Interesse nichts.

Gute Bedingungen in Hermaringen

Schlecht steht Hermaringen trotzdem nicht da. Das hatten die Experten bei ihrer Bestandsaufnahme festgestellt. Grundschule, Einkaufsmöglichkeiten und vor allem das Komm-in-Center seien echte Vorteile. Und auch die Erreichbarkeit mit der Bahn sei ein echter Pluspunkt.

Die Mobilitätsangebote fehlten vor allem am Wochenende und abends, ergänzte Mailänder. Für junge Leute sei das ein Problem. „Die kommen hier weg, aber dann später nicht mehr zurück.“ Auch für ältere Bürger sei die Bahnnutzung oftmals keine Alternative, schließlich müssten sie erst einmal zum Bahnhof kommen und am Zielort von dort aus weiter.

Für die Zukunft konnte sich der Bürgermeister einen Bürgerbus vorstellen. Die Menschen müssten aber lernen, von zu hohen Erwartungen abzurücken. Zum Beispiel, dass man Wartezeiten akzeptieren müsse und eben nicht direkt an der Haustüre abgeholt werden könne.

Ländlicher Raum benachteiligt

Gemeinderat Hans-Dieter Diebold wünschte sich eine generelle Verbesserung des öffentlichen Nahverkehrs. Ein Ziel sollte sein, dass mehr Menschen vom Auto auf die Bahn umsteigen. Mit dem Zug sei er von Hermaringen schneller in Heidenheim als mit dem Auto. Der ländliche Raum sei aber im Vergleich zu den Ballungsräumen benachteiligt. Er zahle deutlich mehr Geld für eine Monatskarte, habe aber weniger Nutzen.

Eine große Aufgabe sah Diebold darin, das Ehrenamt auch künftig am Laufen zu halten. Junge Leute seien dazu weniger bereit und man müsse schauen, welche Anreize geschaffen werden könnten. Bürgermeister Mailänder fügte an, dass sich ehrenamtliche Helfer oftmals auch zurückziehen, weil ihnen zunehmend mehr abverlangt werde. Er verwies beispielsweise auf Haftungsprobleme, das würden sich viele schlichtweg nicht antun wollen. Hans-Dieter Diebold regte zudem an, nochmals eine Veranstaltung im Herbst anzubieten, in der Hoffnung, dann mehr Bürger zu erreichen.