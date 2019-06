Die Feldkapelle Mutter der Barmherzigkeit besteht in diesem Jahr seit 20 Jahren.

Auf dem Weg zwischen Oberstotzingen und Stetten liegt mitten in den Fluren die Kapelle Mutter der Barmherzigkeit, die auf Initiative von Familie Fuchs aus Oberstotzingen und Ehrenamtlichen 1998 bis 1999 erbaut wurde. Altar und Weihwasserkessel sind aus Muschelkalk, den Reinhold Fuchs als gelernter Steinmetz selbst bearbeitet hat. Die Madonna aus Lindenholz fügt sich in den Innenraum mit der gemalten italienischen Landschaft und dem italienischen Marmorfußboden ein. Am 6. Juni 1999 wurde die Kapelle eingeweiht und seither werden immer die festlichen Maiandachten und Freiluftgottesdienste an Mariä Himmelfahrt dort gefeiert. Dekan Dr. Sven van Meegen wird am Mittwoch, 5. Juni, um 18.30 Uhr einen Festgottesdienst direkt an der Kapelle zelebrieren, der vom Kirchenchor musikalisch gestaltet wird. Danach gibt es die Möglichkeit, bei einem Vesper noch zusammenzusitzen.