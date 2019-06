Wie man im Mittelalter lebte, das wurde im Klosterhof Herbrechtingen übers Wochenende sichtbar. Das siebte Mittelalterspektakel entfaltete hier seinen Reiz.

Im Mittelalter dachte man noch nicht in Nationen. Insofern war es keine ganz so große Überraschung, wenn man am Wochenende inmitten der Klostermauer auf ein Stück alten Orients stieß. Arabisches Essen und Pfeffertee bereicherten mit ihren Aromen die Lager der Ritter. Zum siebten Mal hielt in Herbrechtingen das Mittelalter Hof.

Noch schöner arrangiert, noch stimmiger in der Aufmachung und mit vielen bereits gut vertrauten Akteuren. In zeitlich naher Konkurrenz zu den Ritter-Turnieren auf Burg Katzenstein und der nochmals größeren und traditionsreicheren Inszenierung des Mittelalters in Stetten wirkt das Leben und Treiben im Klosterhof eher beschaulich.

Was aber nicht ohne Reiz sein muss. Auch abseits der im Klosterhof von den Württemberger Rittern ausgetragenen Fechtturniere und anderer Wettkämpfe geben die Lager von Thorins Sippe, des Sommeregger Haufens. Der Comites de Dillinga und der Santiagoritter einen Blick in früheren Lebenswelten, in denen man es sich auf Scherenstühlen bequem machte und mit Fellen das Nachtlager richtete.Tänzer aus dieser Zeit rundeten das Bild stimmig ab.

Sonntag besser als Samstag

Das Wetter meinte es nicht allzu gut mit dem Markt und seinen Händlern. Trotz Wolkenzügen war der Sonntag besser besucht. Die Regengüsse während der Nacht konnten die Lagernden Sippen nicht aus der Ruhe bringen. Als Veranstalterin im Namen der Stadtverwaltung war Karin Bay nicht unzufrieden mit dem Besucherandrang. Die Sitzplätze mit Sicht auf den Versorgungsstand, wo auch Kesselgulasch zubereitet wurden, waren durchgehend belegt.

Seitens der Veranstalter wird überlegt, ob nicht die Nacht auf Sonntag, in welcher der Markt bis 22 Uhr geöffnet ist, nicht mit Konzerten oder Vorführungen aufgewertet werden könnte.