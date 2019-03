Das Theater Aalen will einen neuen Sprechchor gründen.

Am Samstag, 16. März, lädt das Theater Aalen von 14.30 Uhr bis 16 Uhr in das Verkehrsamt Neresheim, um einen ersten Härtsfelder Sprechchor im Rahmen von „Wir sind das Härtsfeld“ zu gründen. Dieser soll im Sommer den Text „Härtsklopfen“ auf die Bühne bringen, in dem zahlreiche Menschen vom Härtsfeld zu Wort kommen. Anmeldung unter daniela@theateraalen.de.