Der Musikverein musste das Jahr 2018 mit einem Verlust abschließen. Inzwischen wirtschaften die Musiker aber wieder in den schwarzen Zahlen.

Lediglich 20 Musiker umfasst derzeit die aktive Kapelle des Musikvereins Dischingen. Dies verkündete Vorsitzender Franz Maier bei der Mitgliederversammlung des Vereins. Aus diesem Grund sei es auch weiterhin wichtig, für Nachwuchs zu werben. Dirigent Günter Maier betonte, dass der Verein trotz der derzeitigen schmalen Besetzung in der aktiven Kapelle sämtliche Auftritte im vergangenen Jahr erfolgreich bewältigen konnte. Es seien sogar noch weitere Auftritte hinzugekommen, darunter die musikalische Begleitung der Kommunionkinder und des Frühlingsfrühschoppens vor dem Vereinsheim sowie der Auftritt des Vereins bei der Aufstellung des Maibaums.

Mit dem Besuch der insgesamt 51 Proben zeigte sich der Dirigent zufrieden. Zu den fleißigsten Probenbesuchern gehörten Markus Gruber als Spitzenreiter mit 49 besuchten Proben sowie Hermann Schmid, Armin Maier, Karl Kienle und Marc Hintz.

2018 mit Verlust abgeschlossen

Mit Blick auf die finanzielle Situation erklärte Franz Maier, dass die Einnahmen aus dem Seefest sowie aus anderen externen Auftritten zufriedenstellend ausgefallen seien. Die Heizkostenrechnung für das Vereinsheim habe jedoch ein tiefes Loch in die Kasse gerissen. So musste der Musikverein das Jahr 2018 mit einem Verlust abschließen. Inzwischen wirtschaften die Musiker aber wieder in den schwarzen Zahlen, versicherte Maier.

Jede Menge Jubilare

Bei den Wahlen wurde Gerhard Müller als passiver Beisitzer bestätigt. Neuer Kassenprüfer ist Hubert Kohler.

Für 70 Jahre fördernde Mitgliedschaft erhielt Peter Kohler eine Urkunde und die Ehrennadel in Gold mit Diamant. Ebenso wurden geehrt: Karl Kienle (40 Jahre aktiv), Ralf Lanzinger, Günter Maier, Hermann Schmid und Tanja Albrecht (jeweils 30 Jahre aktiv), Sandra Baurschmid (20 Jahre aktiv), Lea Schmid (zehn Jahre aktiv), Wilhelm Greiner, Ursula Popp, Alfred Schabel, Albert Schmid, Erich Schweinstetter und Helga Voitl (jeweils 30 Jahre fördernd), Walter Freihart und Johann Lirsch (jeweils 40 Jahre fördernd), Evi Aufheimer und Franz Schmid (jeweils 50 Jahre fördernd), Gerhard Müller (15 Jahre fördernd und in der Vorstandschaft), Karlheinz Rehm (40 Jahre Gesamtmitgliedschaft), Rolf Rehm (50 Jahre Gesamtmitgliedschaft) und Georg Wörrle (70 Jahre Gesamtmitgliedschaft).

Zudem wurde der langjährige aktive Musiker Herbert Stürzer von Franz Maier zum neuen Ehrenmitglied ernannt.