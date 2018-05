Bissingen Mit Zumba, Piloxing und Co. voll im Trend

Bissingen / Elena Kretschmer

Der SV Bissingen möchte mit neuen Trendsportarten seine Mitgliederzahlen konstant halten. Dass er mit dieser Taktik nicht schlecht fährt, beweisen eine volle Mehrzweckhalle und viele strahlende Gesichter beim Knockout-Training.

Der prominente weiße Schriftzug auf der Hose von Trainerin Sabrina Schebesta verrät sofort, was in der Bissinger Mehrzweckhalle am Donnerstagabend geboten ist: Piloxing. Besser gesagt steht eine leichte Abwandlung der Trendsportart auf dem Programm, das sogenannte Knockout. Perfekt darauf abgestimmt ist auch das giftgrüne T-Shirt der 30-Jährigen mit den Worten „I'm gonna knock you out“. Dass diese Mischung aus Pilates und Boxen gut ankommt, beweist die volle Halle mit rund 40 hochmotivierten Teilnehmern.

„Wir sind immer offen für Neues und probieren alles aus“, sagt Agathe Römer, stellvertretende Abteilungsleiterin Freizeitsport beim SV Bissingen. Mit Trendsportarten wie Piloxing, Zumba und Functional Fitness wollen die Verantwortlichen ihre Mitgliederzahlen halten beziehungsweise steigern: „Man muss da als Sportverein mitgehen. Nur noch Fußball reicht einfach nicht. Man muss zweigleisig fahren und mehr in Richtung Freizeitsport anbieten.“ Diese Taktik scheint laut der 48-Jährigen zu fruchten: „Natürlich treten immer wieder welche aus, aber immerhin sind unsere Zahlen nicht rückläufig wie in so vielen anderen Vereinen.“

Für Mitglieder ist es billiger

Der Anreiz: Mitglieder zahlen für den Kurs wesentlich weniger als Nicht-Mitglieder, 24 Euro gegenüber 60 Euro. Zwar kommt für Mitglieder ein Jahresbeitrag von 40 Euro dazu, aber schon beim dritten Kurs à zehn Einheiten hat sich die Mitgliedschaft gelohnt – wie Agathe Römer erklärt.

Die Begeisterung für die Sportarten, insbesondere fürs Piloxing, sieht man nicht nur Trainerin Schebesta an, sondern auch den Teilnehmern. Frauen und Männer machen zwar schweißgebadet, aber lächelnd und hoch konzentriert die Übungen nach, die ihre Trainerin vormacht, und absolvieren die sechs Blöcke, in die das Training unterteilt ist. Boxen und Pilates, Kraft- und Kardiotraining wechseln sich ab – und zwischendrin ertönt die Box-Glocke. „Das Knockout ist eigentlich eher für Männer gedacht, das Grund-Piloxing hat mehr mit Tanzen zu tun und ist deshalb bei den Frauen beliebter“, erklärt Cindy Schramek, die das Sonntags-Piloxing-Training beim SV Bissingen leitet.

Die 33-Jährige bietet den Kurs seit April 2017 an, das Knockout kam ein Jahr später dazu. „Ich habe damals einen Ausgleich zum Handball gebraucht, irgendwas mit Power.“ Zur Schnupperstunde seien dann auch gleich 35 Leute gekommen, „mittlerweile haben wir eine Whats-App-Gruppe mit 45 Leuten, und beim Training sind wir meistens um die 25“. Dabei kommen die Sport-Fans nicht nur aus Bissingen, sondern auch aus Niederstotzingen, Herbrechtingen, Langenau, Oberkochen. „Piloxing wird im Landkreis kaum angeboten“, erklärt Schramek.

Den ganzen Körper formen

Das Tolle an der Sportart sei, man trainiere Körperspannung und Kondition und tue unglaublich viel für die Haltung. Das gefällt auch den Kursteilnehmern. Medine Ürer ist 39 Jahre alt, Hebamme von Beruf, und hat erst vor Kurzem selbst Zwillinge entbunden: „Das Training ist super für die Rückbildung. Ich kann es jedem nur empfehlen.“

Zwei türkische Teilnehmerinnen sind dabei, die gerade fasten, weil Ramadan ist. Eine von ihnen erzählt begeistert: „Wir lassen uns das trotz der Fastenzeit nicht entgehen, weil es so viel Spaß macht.“ Auch Fußballer kommen dabei auf ihre Kosten. Der 19-jährige Julian Fronk ist überzeugt vom Piloxing: „Es geht um Kraft, Koordination, Ausdauer, Stabilität, da ist alles dabei. Das bringt mir auch sehr viel fürs Fußballspielen.“ Außerdem stiftet er auch Freunde an, mal mitzukommen und das Knockout zu testen – mit Erfolg. „Jeder kann die Geschwindigkeit bei den Übungen selbst regulieren und deshalb kann auch jeder mitmachen.“

Eisern bei der Sache bleiben

Für Markus Weidle, 38, ist es als ehemaligen Fußballer ein „Alternativprogramm“, wie er sagt. „Eigentlich mache ich beim Kurs Fit for Men mit, aber jetzt sind ein paar zum Knockout und da bin ich halt mit.“ Das Training sei zwar sehr intensiv, aber er bleibe eisern am Ball.

Und natürlich ist auch die Knockout-Trainerin Sabrina Schebesta überzeugt von dem, was sie tut: „Als Fitness-Freak sucht man immer neue Herausforderungen und das Knock Out war so eine für mich. Da komme ich selber an meine Grenzen, und das fasziniert mich.“ Außerdem verändere sich der Körper „brutal“ und es sei – zumindest für sie – der perfekte Ausgleich zum Bürojob. Der Beweis: Sogar nach 45 Minuten Power-Workout strahlt sie noch genauso wie davor.