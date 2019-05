„Akos“ kommt wieder einmal in das Kulturgewächshaus.

Akos Papp greift am Samstag, 11. Mai, um 20 Uhr im Kulturgewächshaus Birkenried in die Saiten und spielt Blues. Mit Gitarre und Blues-Harp trägt der Ungar „Akos“ seine Stücke unterstützt durch eine rauchige Stimme vor. Schon oft trat er in Birkenried auf und hatte bisher immer Erfolg beim Puplikum. Plätze können unter tickets@birkenried.de reserviert werden.