Königsbronn Mit der Sinfonietta auf musikalischer Reise an der Brenz

Mit der Sinfonietta auf musikalischer Reise an der Brenz

Königsbronn / Hans-Peter Leitenberger

Die Sinfonietta Oberkochen-Königsbronn bot einen Abend lang Klassik und Barock – bei Händels „Wassermusik“ fungierte die Königsbronner Hammerschmiede als prunkvolles Schiff.

Ein glänzendes Konzert mit Hits aus Barock und Klassik bot am Freitagabend in der Königsbronner Hammerschmiede die Sinfonietta Oberkochen-Königsbronn.

Bei der Veranstaltung der Volkshochschule Königsbronn und der Musikschule Oberkochen-Königsbronn konnten etwa 200 Besucher zuerst Johann Pachelbels Kanon D-Dur in einer ausdrucksstarken wie kultivierten Spielweise erleben. Dirigent Andreas Hug verstand es mit lässig-forderndem Dirigat, mit gestalterischem Feinsinn die Eleganz und Tiefe dieses Stücks hervorzuheben, das es wie die darauf folgende Mozart-Serenade für Streichorchester KV 525, besser bekannt als „Eine kleine Nachtmusik“, längst zu Handyklingel-„Ehren“ gebracht hat – wobei hier zum Glück aber nur der Kopfsatz Allegro gemeint ist. Immerhin inspirierte Pachelbels meditativ klingendes Meisterwerk Pop-Größen wie die „Bee Gees“ zu Kompositionen wie etwa „Spicks and Specks“ im Jahre 1966.

Mit graziler Natürlichkeit gespielt

Beschwingt und flott spielten die Streicher der Sinfonietta danach Mozarts zeitlos schönes Meisterwerk. Das Menuett erklang mit Anmut und Eleganz, aber auch mit gestalterischem Elan und Spielfreude wie die „Romance“ mit dem Moll-Mittelteil. Bewegt erklang das sangliche Trio in Kontrast zu dem fröhlich-energischen Finale mit schwungvollem Rondo-Charakter. Bemerkenswert dezent lieferte Miho Imada das Continuo auf dem Cembalo während des ganzen Konzerts. Es gelang der Sinfonietta, die Farbigkeit des Stücks wie die dynamischen Schattierungen nuanciert und mit graziler Natürlichkeit hervorzuheben. Ein gelungener Versuch, dem oft lieblos-routiniert gespielten Werk seine Würde und verschwenderische Rokoko-Pracht zu Teil werden zu lassen.

Georg Friedrich Händels „Wassermusik“ wurde 1717 für den exzentrischen englischen König Georg den Ersten von Streichern und Bläsern in mehreren Schiffen auf der Themse gespielt. „Wir sind auch auf einem Fluss“, bemerkte augenzwinkernd Andreas Hug. Die Hammerschmiede als prunkvolle Barke konnte man sich mit einiger Fantasie durchaus vorstellen. Es war aber die spritzige Art vor allem der Bläser, die bei Händels royalem Hit begeisterte. Mit sauberem Ansatz und klaren Spitzentönen kamen die Trompeten und Hörner, prächtig und effektvoll die Oboen und das Fagott und die mit filigraner Leichtigkeit intonierten Flötenpartien. Da sprudelten die Figuren bei den festlich wirkenden Klängen in der ersten Suite F-Dur. In der D-Dur-Suite gab es einen virtuosen Schlagabtausch zwischen Hörnern und Trompeten bei „Alla Hornpipe“, einem melodisch-markanten Teil der Wassermusik, das nicht nur bei royalen Festivitäten auf der Insel gerne dargeboten wird.

Virtuose Spielweise

Man freute sich über die leidenschaftliche wie virtuose Spielweise der Sinfonietta, die das ebenso berühmte „lentement“ in der dritten Suite G-Dur pulsierend und farbig darbot. Hier gab es auch fein dosierte, flötenbetonte Partien wie bei den Menuetten und der irisch klingenden Gigue am Schluss. Nach dem verdienten Beifall konnte Andreas Hug nicht widerstehen und bot noch zwei kurze Zugaben. Ein beschwingtes, großartiges Konzert, das auch der virtuos arbeitenden Sinfonietta sichtlich Spaß gemacht hat.