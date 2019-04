Am 1. Mai starten die Eisenbahner in die neue Saison.

Die Härtsfeld-Museumseisenbahn startet mit Fahrtagen am 1. und 5. Mai in die Saison. Abfahrt der „Schättere“ am 1. Mai von Neresheim hinab durch das Egautal zur Sägmühle ist um 10.05, 11.20, 13.15, 14.35, 16 und 17.20 Uhr. An der Sägmühle fahren die Züge um 10.40, 11.55, 13.50, 15.10, 16.35 und 17.55 Uhr ab. Das erste und letzte Zugpaar verkehren als Triebwagenzug, ansonsten fährt der Dampfzug. Fahrkarten gibt es am Bahnhof oder im Zug, Fahrräder und Kinderwagen werden in den Güterwagen kostenfrei mitgenommen. Die Schauköhlerei Zwing ist an diesem Tag in Betrieb und bewirtschaftet.

Am 30. Mai ist Museumsfest

Am 5. Mai findet der nächste Fahrtag statt, wie auch an den weiteren ersten Sonntagen jedes Monats bis Oktober. An Christi Himmelfahrt, 30. Mai, findet zudem das Museumsfest „Tag der offenen Lokschuppentür“ Für Besucher gibt es Informationen über die laufenden Projekte, an denen die Härtsfeld-Museumsbahner derzeit arbeiten, wie etwa die Aufarbeitung der denkmalgeschützten Dampflok 11, des Triebwagens T 37 und über die Fertigstellung der Strecke zum Härtsfeldsee. Der Lokschuppen in Neresheim ist geöffnet und wird bewirtschaftet. Im Anschluss an die Züge kann man ab dem Bahnhof Sägmühle mit einem Oldtimer-Omnibus Rundfahrten über Dischingen und vorbei am Schloss Taxis und der staufischen Burg Katzenstein unternehmen oder ab dem Haltepunkt Steinmühle zum Steinbruch Härtsfeldwerke spazieren. Dort haben die Imker den Lehrbienenstand geöffnet,

Das Härtsfeldbahn-Museum im ersten Stock des Bahnhofs Neresheim ist an allen Fahrtagen geöffnet, die Abtei Neresheim ist immer einen Besuch wert, und Technikinteressierte können beim Wasserfassen der Dampflok zuschauen.