Eselsburg Die sechs Gesichter hinter dem Himmelszelt

Eselsburg / Elena Kretschmer

Sechs junge Organisatoren kümmern sich heuer um die Kinder, die im Eselsburger Tal ein wenig Zirkusluft schnuppern wollen – so wie sie es einst selber taten.

Mithelfen und mitorganisieren – einfach, um etwas zurückzugeben. So lässt sich die Mission der sechs jungen Menschen, die sich in diesem Jahr um die Organisation des Kinderzirkus im Eselsburger Tal kümmern, wohl am besten zusammenfassen. Eine von ihnen ist Anna Knak. „Wir sind alle mit dem Himmelszelt groß geworden“, erzählt sie mit leuchtenden Augen. Die heute 19-Jährige war sieben Jahre alt, als sie zum ersten Mal selbst am Kinderzirkus teilnehmen durfte. „Ich war immer bei den Einrädern, hab hier auch das Hocheinradfahren gelernt.“ Denn das Konzept des Programms ist es, dass Kinder in verschiedenen Workshops das Einradfahren, Jonglieren, Kastenspringen, Clown-Sein, Zaubern, Trapez- und Vertikaltuch-Turnen lernen. Außerdem gibt es eine Akrobatik- und eine Schnupper-Gruppe.

Den Zirkus weiter fördern

Auch Knaks Kollegin Natalie Häußler (22) hatte es im Kindesalter besonders das Einradfahren angetan, ihrem Bruder Oliver (19) hingegen eher das Kastenspringen. Auch sie sind Teil des Organisationsteams – ebenso wie Markus Thorbahn (19) und die Geschwister Michael (18) und Anna-Lena Lunz (24). Die sechs haben es sich zur Aufgabe gemacht, den Kinderzirkus nach einjähriger Pause wieder aufleben zu lassen. Denn 2016 hatte Wolfgang Geiger, Vorsitzender des Himmelszeltvereins, beschlossen, jetzt ist Schluss.

„Die Älteren wollen langsam einfach aufhören und haben junge Leute gesucht, die wirklich dahinterstehen“, erklärt Oliver Häußler, der ebenfalls dem Himmelszeltverein angehört. „Ich bin hier aufgewachsen und auch reingewachsen. Als Kind bin ich immer dem Techniker hinterher gedackelt und hab geschaut, wie alles funktioniert.“ Jetzt ist der 19-Jährige alt genug, um in Sachen Licht und Ton selbst Hand anzulegen. Er machte sich dafür stark, neu anzufangen.

Fortschritte innerhalb einer Woche

„Die Kinder können hier so viel machen, Sachen, die sie noch nie gemacht haben. Und es macht einfach Spaß, zuzuschauen“, so Häußler. Auch seine Schwester Natalie freut sich über die Entwicklung, die die Kinder innerhalb einer Woche machen: „Es ist schön zu sehen, dass wirklich alle Fortschritte machen – manche größere und manche kleinere. Aber alle trauen sich am Ende mehr zu und haben ein gestärktes Selbstbewusstsein.“ Anna-Lena Lunz ergänzt: „Da entsteht immer eine richtig gute Gemeinschaft und die Kinder sind total begeistert, wenn sie am Ende der Woche zeigen dürfen, was sie können.“

Für das Organisationsteam ist nicht nur Kinderbetreuung angesagt. Zwar leiten einige von ihnen selbst Workshops, aber es gibt auch „Springer“. Anna Knak erklärt: „Natalie, Michi und ich koordinieren alles, wenn es mal irgendwo hakt und sind Ansprechpartner für alle.“ Natalie Häußler umreißt die sonstigen Einsätze: „Wir kümmern uns um die Anmeldungen, telefonieren mit den Eltern, wenn wir ihr Kind nicht in den gewünschten Workshop einteilen können, suchen Mitarbeiter, engagieren die Workshop-Leiter – auch ein paar professionelle Künstler – schauen, dass es was zu essen gibt und so weiter.“

Anmeldung ist ein Selbstläufer

Die größte Herausforderung für das sechsköpfige Team besteht allerdings darin, bei fast 100 teilnehmenden Kindern im Alter zwischen sieben und zwölf Jahren sowie 30 Helfern den Überblick nicht zu verlieren. Da sind laut Häußler „viel Kommunikation und viele Absprachen“ das A und O. „Obwohl jetzt ein Jahr Pause war, waren die Workshop-Listen echt schnell wieder voll“, so Oliver Häußler. Und am Ende fiebern alle Teilnehmer der großen Zirkus-Gala entgegen: Am Freitag um 15.30 Uhr heißt es dann im vermutlich wieder vollständig besetzten Himmelszelt: Manege frei für die jungen Artisten.