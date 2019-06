Das Theater Aalen präsentiert die Ergebnisse aus dem Programm „Wir sind das Härtsfeld“.

Das Theater Aalen erforschte mit dem Programm „Wir sind das Härtsfeld“ im Rahmen von „Leader“ und dem Programm „Trafo“ der Kulturstiftung des Bundes über ein Jahr lang das die Region. Die Abschlussveranstaltung „Music in the Air“ am Freitag, 14. Juni, wird eine Erlebnisfahrt über das Härtsfeld mit Musikvereinen und Schülern vom Werkmeister Gymnasium. Treffpunkt ist um 18 Uhr am Bahnhof Neresheim bei der Härtsfelder Museumsbahn.