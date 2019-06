Beim Flugsportverein wurde jetzt das neue Segelflugzeug DG 1001S getauft.

Der Flugpark des Flugsportvereins wurde erweitert: Wie der Verein mitteilt, wurde jetzt das neue doppelsitzige Hochleistungssegelflugzeug DG 1001S getauft. Es wird künftige Flugschüler durch ihre Ausbildung begleiten, Kunstflugpiloten den Kopf verdrehen und Streckenpiloten bis über die Grenzen des Landes hinausführen.

Musikalisch umrahmt wurde die Taufe vom Musikverein Gerstetten. In der anschließenden Ansprache hob Vereinsvorstand Rüdiger Benz das besondere Engagement von Josef Frech und Sebastian Schinagle rund um den Kauf des Flugzeuges hervor. Außerdem ging er auf die Gründung des FSV im Jahre 1953 ein. In den ersten drei Vereinsjahren wurde das erste Segelflugzeug in Eigenregie gebaut und ab 1957 geflogen. Mit der Zulassung des Flugplatzes in Gerstetten 1958 und dem Bau des Vereinsheims ab 1962 wurde das Gelände dann zum Anlaufpunkt für Segel- und Motorflugpiloten. Heute käme neben dem Leistungssegelflug und der Jugend- und Ehrenamts-Förderung ein weiterer, nachhaltiger Punkt hinzu. Auf Flugplätzen, wie auch in Gerstetten, sei eine hohe Artenvielfalt zu beobachten, die durch die Landschaftspflege, eine Vermeidung intensiver Bewirtschaftung und einen umsichtigen Betrieb des Hobbys erhalten werde.

Bürgermeister Roland Polaschek ging in seiner Rede auf die beiden Taufpaten ein und zeigte sich hocherfreut über deren Ehrung. Karl Wittner war von Anfang an als Schriftführer tätig und engagierte sich später auch als stellvertretender Vorsitzender im Verein. Karl Gebhard hatte sich beim Bau der ersten Halle und des Vereinsheims um die Elektrik gekümmert und stand dem Verein auch nach Ende seiner aktiven Fliegerei unterstützend zur Seite. „In einer Zeit der Modernisierung ehrt der Flugsportverein seine Wurzeln.“ Mit diesem Zitat beschloss Polaschek seine Rede und taufte das Segelflugzeug anschließend auf den Namen „Karl und Karle“.